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۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۳

معاون شهردار تهران:

آغاز سال تحصیلی در روز کم حادثه پایتخت

آغاز سال تحصیلی در روز کم حادثه پایتخت

معاون شهردار تهران گفت: سوم مهر از روزهای کم حادثه پایتخت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی با اشاره به تدابیر ترافیکی برای کاهش بار ترافیکی نخستین روز سال تحصیلی جدید گفت: نکته قابل توجه در نخستین روز سال تحصیلی جدید با وجود کم حادثه بودن امروز بود با وجود آنکه شاهد افزایش بار ترافیکی بودیم.

وی از فعالیت ۶۰۰ نیرو در کف خیابان های تهران در مناطق پرجمعیت ۲۲ گانه خبر داد و گفت: این نیروها هرگونه انسداد ترافیکی را به سرعت حل می کردند. همچنین ۲۲ شهردار منطقه در مراکز کنترل ترافیک خود بار ترافیکی مناطق را کنترل و نقاط پر ازدحام را شناسایی می کردند.

وی از شهروندان تهرانی درخواست کرد: برای آنکه کمتر در ترافیک بمانند، زمان سفر خود را مدیریت کنند.

به گفته معاون شهردار، پیک ترافیکی صبحگاهی از ۷ صبح تا ۹ صبح و پیک ترافیک عصرگاهی از ۴:۳۰ تا ۷:۳۰ شب است و شهروندان سعی کنند قبل و بعد از این ساعات سفرهای درون شهری خود را انجام دهند.

کد مطلب 3776838
نورا حسینی

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