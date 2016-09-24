آخرین پرسش مهر دولت یازدهم/ «خشونت از کجا نشات می گیرد؟»

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: خشونت از کجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ در برابر خشونت چگونه می توان ایستادگی کرد و چگونه می توانیم جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت نبوی؟ چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح پرسش مهر گفت: پرسش مهر امسال بنده از دانش آموزان سراسر کشور این است که خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عدهای خشونت را میآموزند، در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟ چگونه میتوانیم کشور و جامعهای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی و چگونه میتوانیم جوامع منطقهمان و جهان را از خشونت برهانیم؟
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید محیط مدرسه محیط علم و پیشرفت، اخلاق، میانه روی، تدبیر و اعتدال باشد، گفت: نباید محیط مدرسه محیط خشونت و خرافات باشد، بلکه کلاس درس باید کلاس احترام باشد.
روحانی ادامه داد: امروز مشکل بزرگ در منطقه ما و جهان خشونت است، اما شما امروز در یک محیط امنی، درس و کلاس خود را در مدرسه آغاز میکنید، اما در همسایگی ما عراق، سوریه، یمن، کشورهایی که در منطقه ما هستند اما مدارس آنها ویران شده و دوستان دانشآموز آنها به خاک و خون کشیده شدهاند و معلمان آنها فرصت تعلیم را از دست دادهاند و ما باید به این فکر باشیم که خشونت تا چه اندازه میتواند محیط اجتماعی، جوانان و نوجوانان و آینده کشورها را تهدید کنند.
وی تأکید کرد: خشونت، تنها جنگ و ترور نیست، بلکه بیاحترامی به همدیگر نبوده، اخلاق برادری، خواهری و دوستانه آن هم نوعی خشونت است. محروم کردن نوجوان از مدرسه و تحصیل هم یک نوع خشونت است، همچنین وادار کردن کودکان و نوجوانان به کار پرزحمت هم نوع دیگری از خشونت است. رفتار در خانه نسبت به کودکان و نوجوان خارج از اخلاق دینی و اسلامی آن هم نوعی از خشونت است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشآموزان مطرح کرد: درخواست بنده از شما این است محیط کلاس شما محیط سؤال باشد، هرگز از سؤال کردن نه شرمنده شوید و نه بهراسید، آنچه ما را به پیشرفت میرساند، سؤال درست و دریافت پاسخ صحیح است. معلمان عزیز در سراسر کشور! اجازه دهید در محیط کلاس، دانشآموزان بپرسند و سؤال کنند و آزادی را به خوبی احساس کنند و محیط کلاس آنها محیط مهربانی باشد. رفتار دانشآموزان با یکدیگر و معلمان و مدیران با دانشآموزان رفتار رحمت و محبت باشد. باید در محیط کلاس کاری کنیم که کار تیمی و گروهی آغاز شود. از آغاز دبستان، کلاسها را به تیمهای مختلف تقسیم کنیم و آنها را وادار به رقابت کنیم.
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