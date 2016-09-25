به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار گزارشی با موضوع آسیب‌شناسی حضور ایران در نمایشگاه‌بین‌المللی کتاب فرانکفورت طی روزهای گذشته، یکی از فعالان عرصه نشر دفاع مقدس درباره موضوعات مطرح شده در این نشست توضیحاتی ارائه کرد.

امیر شهریار امینیان مدیر موسسه مطالعاتی اندیشه‌ورزان که به گفته خود در ۱۷ سال گذشته در بسیاری از نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب به عرضه آثار مکتوب ایران با موضوع دفاع مقدس مشغول بوده است با بیان اینکه نگاه به نشر بین‌المللی با سازوکارهای توجه به نشر در ایران متفاوت است، عنوان کرد: اساساً برخی از دوستان قایل به این حوزه و نحوه ورود به آن نیستند و بیشتر آن را به عنوان یک بروز و ظهور ارزش فرهنگی میپندارند تا یک محل تبادل بین المللی. مطلعید که بنده چهارسال به عنوان نماینده مجمع ناشران دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور داشتم و به دلیل همین تفاوت نگرش امسال در جمع نمایندگان مجمع نیستم. چراکه با سابقه حضور ۱۷ ساله در انواع نمایشگاه‌های بین المللی فرهنگی و کتاب بر این عقیده‌ام که ورود به صحنه بین‌المللی نشر و نه صرفا حضور در آن مستلزم سرمایه گذاری، صبر و برنامه درازمدت است و نه کشتزار برداشت محصول طی یکی دوسال!

وی ادامه داد: نمایشگاه‌های بین المللی برای هر مجموعه فواید خاص خود را دارد. برای یک تشکل یک فایده را دارد برای ناشر اهمیت دیگری دارد، برای نویسنده و طراح و فعال تولید یک مفهوم و کاربرد دیگر دارد و برای بازاریاب و موزع و فعال تجارت کتاب هم معنای خود را دارد و همچنین برای یک فعال گردشگری نیز جایگاه خود را دارد. به همین خاطر اگر شما بخواهید همان نتیجه ای که یک تشکل مدنظرش است را یک ناشر بگیرد و یا خروجی مورد نظر نویسنده را یک تشکل داشته باشد بیراهه رفته‌ایم.

امینیان افزود: سال نخستی که مجمع در این نمایشگاه شرکت کرد به گواه اسناد چندین مورد نامه‌نگاری مکتوب از سوی نهادهای صهیونیستی علیه مجمع ناشران دفاع مقدس خطاب به رئیس نمایشگاه مبنی بر ممانعت از حضور مجمع در این نمایشگاه منتشر شد. سه سال طول کشید تا همکارانم توانستند بر این فضای صهیونیستی نسبتا غلبه کنند و برند مجمع در نمایشگاه را رسمیت بخشند. این خود نوعی دستاورد ارزشمند برای یک تشکل انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی چون فرانکفورت است؛ ضمن آنکه برادر بزرگوار جناب آقای سلیمی نمین شاهد بودند که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ چه هجمه های شدیدی علیه ایران در این نمایشگاه وجود داشت و می‌دانند چقدر ما در کنفرانس‌های آنها حرکت اعتراض آمیز انجام دادیم و جلسات متقابل برگزار کردیم تا آن فضا کم رنگ شد و به جایی رسید که فقط معدودی مواجب بگیر یک روز با چند پلاکارد اعتراضی می آیند مخل فضا شوند.

وی تأکید کرد: این فرآیند عبور از بحران و مدیریت فضا خود یک دستاورد است برای تشکلها و نهادهای رسمی از جمله موسسه نمایشگاهها، حال آنکه دوستان در تشکل صرفاً فروش رایت را مبنا قرار میدهند که اساساً وظیفه یک تشکل نشر نیست.

این فعال عرصه نشر تصریح کرد: حضور تشکل‌ها در نمایشگاه‌ها بخشی از پروژه برندسازی و ارزش آفرینی فرهنگی‌است و تلاشی برای انسجام بخشی، هماهنگ سازی و ظرفیت سازی برای توسعه تعاملات ناشران عضو. این مساله نباید با موضوعات دیگر اشتباه شود.