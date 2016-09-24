به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر جمعه با حضور در جمع خانواده‌های شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی و به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان یاد و خاطر مجاهدت‌های ۸ سال دفاع مقدس را گرامی داشت.

شمخانی افزود: بیش از ۳۵۰ روز مقاومت مردم آبادان، جنگی پیش از جنگ است که بایستی ابعاد مختلف آن واکاوی و تحلیل شود، چرا که این ایستادگی ارزشمند موجب ناکامی نقشه حمله صدام و عدم تحقق اهداف او و دشمنان ملت شد.

دریابان علی شمخانی با بیان اینکه برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا پس از خرمشهر جنگ ادامه یافت؟ تصریح کرد: در صورت رهایی جنگ باید این سؤال را امروز پاسخ می‌دادیم که چرا فرصت تجدید قوا به صدام برای تجهیز و حمله مجدد داده شد و تجربه حمله صدام پس از قطعنامه ۵۹۸ و حمله به کویت نیز این مسئله را تایید می‌کند که هدف صدام استمرار جنگ برای دسترسی به دریا از طریق خوزستان و یا کویت بود.

وی با اشاره به استمرار دفاع پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن در دوران جنگ تحمیلی تاکنون خاطرنشان کرد: خون شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم به بار نشسته است و نتیجه آن در استحکام و ثبات داخل کشور، خطوط روشن و امیدوار کننده نسبت به آینده و الگوگیری و رغبت ملت‌های منطقه به انقلاب اسلامی قابل مشاهده است.

دریابان شمخانی با تشریح واقعیت‌های حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از جمله حضور گسترده عناصر تروریست و تفکرات تروریست پرور گفت: خطاهای تاریخی غرب در به کارگیری ابزاری تروریسم و حمایت از تفکرات انحرافی برای مقابله با تفکر اسلام ناب و انقلابی و استانداردهای دوگانه در مقابله با تروریسم منجر به وضعیت مخاطره آمیز کنونی شده است.

وی دلیل درخواست‌های مکرر آمریکایی‌ها برای مذاکره با ایران در موضوع تحولات منطقه را احساس خطر آن‌ها مبنی بر شکست برنامه‌ها و محاسباتشان دانست و تاکید کرد: اما نکته‌ای که مانع از گفت‌وگو با آمریکا شده است حمایت پنهان و آشکار آن‌ها از دولت‌ها و گروه‌هایی است که مستقیما موجب تقویت تروریسم می‌شوند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر بی اعتمادی به آمریکا بر مبنای بدعهدی‌های مکرر، رویکردهای دوگانه و منافع متضاد آنها با انقلاب اسلامی افزود: مهمترین عامل قدرت ساز و امنیت ساز ما که موجب حفظ کشور از آسیب‌های گوناگون و توطئه‌های خارجی شده است درایت ولایت فقیه، بصیرت و فداکاری مردم و هوشیاری دستگاه‌های مختلف نظامی و امنیتی در نظام اسلامی است.

شمخانی دلیل درخواست‌های مکرر آمریکایی‌ها برای مذاکره با ایران درباره تحولات منطقه را احساس خطر آن‌ها مبنی بر شکست برنامه‌ها و محاسباتشان خواند و حمایت پنهان و آشکار آنها از تروریسم را مانع این گفت‌وگو برشمرد.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در ادامه با اشاره به لزوم همگرایی و هم افزایی ظرفیت‌های کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدات اصلی دنیای اسلام خاطرنشان کرد: متاسفانه روابط پنهان و آشکار برخی کشورهای مرتجع با رژیم صهیونیستی، خیانت به آرمان فلسطین و منافع جهان اسلام است و ملت‌های مسلمان قطعا ادامه این رفتارها را تحمل نخواهند کرد.

شمخانی گفت: پارلمان‌ها و حاکمان کشورهای اسلامی به جای تصویب قوانین برای ایجاد محدودیت برای یکدیگر مثل جلوگیری از ورود حجاج کشورها برای شرکت در مناسک حج و یا ایجاد ائتلاف برای برادرکشی و کشتار مسلمانان باید به فکر دفع تهدیدات واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نقشه‌های آن‌ها برای تجزیه کشورها و تفرقه افکنی باشند.

نماینده مقام معظم رهبری گفت: اکنون وظیفه ما حفظ روحیه ومدیریت جهادی و تقویت ویژگی‌های رفتار انقلابی همچون توکل فقط به خدا و اخلاص در عمل، ولایت‌مداری، دشمن شناسی و استکبارستیزی، سنگ تمام گذاشتن در کارها، بن بست‌شکنی، تواضع و ایثار، تولی و تبری بر محور حق، تقوای جمعی و سیاسی در کنار تقوای فردی است.

وی افزود: انقلابی بودن، ماندن، فکر کردن و عمل کردن از طریق واقع نگری در مسیر آرمانخواهی، احساس همیشه در سنگر بودن، عدم افراط و تفریط، بصیرت و رعایت بیت‌المال و حق الناس میسر است.

شمخانی در پایان در پاسخ به مواضع اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص استمرار محدودیت‌های هسته‌ای علیه ایران تاکید کرد: پس از ۱۰ سال محدودیت مطابق برجام به جز فتوای مقام معظم رهبری هیچگونه محدودیتی را نخواهیم پذیرفت.