  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۹

با تصاویر ۲ در ۳ ؛

چاپگر جیبی عکس ویژه گوشی‌های هوشمند از راه رسید

چاپگر جیبی عکس ویژه گوشی‌های هوشمند از راه رسید

یک شرکت آسیایی از جدیدترین چاپگر خود که تقریبا اندازه یک گوشی موبایل است، رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تک کرانچ»، شرکت «اچ پی» که در ساخت چاپگر شهرت دارد، این بار محصول جدیدی را تولید کرده که محصول گوشی های هوشمند است.  

نام این محصول منحصر به فرد Sprocket است و قیمت آن ۱۲۹ دلار و ۷۰ دلار ارزانتر از چاپگر عکس Fujifilm Instax Share SP-۲ است.

تصاویر چاپ شده توسط این چاپگر در ابعاد ۲ در ۳ هستند.  

Sprocket توسط بلوتوث به گوشی هوشمند متصل می شود و با نصب اپلیکیشن Sprocket می توان عکس های موجود در گوشی هوشمند را به راحتی چاپ کرد.  

این چاپگر جالب مجهز به فناوری ZINK است که با استفاده از کریستال های رنگ حرارت دیده اقدام به چاپ تصاویر می کند و به عبارت دیگر نیازی به کارتریج جوهر ندارد.  

کد مطلب 3776889
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها