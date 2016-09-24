به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تک کرانچ»، شرکت «اچ پی» که در ساخت چاپگر شهرت دارد، این بار محصول جدیدی را تولید کرده که محصول گوشی های هوشمند است.

نام این محصول منحصر به فرد Sprocket است و قیمت آن ۱۲۹ دلار و ۷۰ دلار ارزانتر از چاپگر عکس Fujifilm Instax Share SP-۲ است.

تصاویر چاپ شده توسط این چاپگر در ابعاد ۲ در ۳ هستند.

Sprocket توسط بلوتوث به گوشی هوشمند متصل می شود و با نصب اپلیکیشن Sprocket می توان عکس های موجود در گوشی هوشمند را به راحتی چاپ کرد.

این چاپگر جالب مجهز به فناوری ZINK است که با استفاده از کریستال های رنگ حرارت دیده اقدام به چاپ تصاویر می کند و به عبارت دیگر نیازی به کارتریج جوهر ندارد.