به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهائی در مراسم بازگشایی متمرکز مدارس استان البرز که صبح شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دبیرستان مهدیه شهرستان کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه آغاز سال تحصیلی جدید در البرز با حضور دو وزیر آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد، اظهار کرد: این نخستین سفر وزیر ارتباطات، به عنوان وزیر معین استان در بحث ستاد اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ظرفیت استان البرز به عنوان استان شاخص اقتصادی کشور انتظار می رود این حضور زمینه ساز شکوفایی و افزایش توسعه و رونق اقتصادی در استان باشد.

استاندار البرز با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید قدردان تلاش ها و زحمات انجام شده توسط اولیا و مربیان مدارس باشند، بیان کرد: این ظرفیت میان دانش آموزان وجود دارد تا به هر جایگاهی که در نظر دارند برسند و این تنها به خواست و تصمیم آنان باز می گردد.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: شما اگر بخواهید می توانید کارهای بزرگی انجام دهید به همین منظور دانش اندوزی میان جوامع دانش آموزی باید توسعه یابد هوشمندسازی مدارس این امکان را به دانش آموزان می دهد تا بتوانند با صرفه جویی در وقت از این امکانات در راستای ارتقاء دانش خود بهره ببرند.