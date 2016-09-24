احتمال غیبت حسین طیبی مقابل پاراگوئه قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران از ساعت ۲۴ امشب در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.

در این مسابقه قدرت بهادری همانند دیدارهای قبل مصدوم است و به خاطر شکستگی انگشت پا قادر به همراهی تیم ملی نیست. احمد اسماعیل پور دیگر بازیکن ایران است که به خاطر درد کمر تحت درمان بوده و به احتمال زیاد به بازی امشب می رسد.

محمد طاهری هم که دو بازی گذشته ایران را به خاطر مصدومیت از دست داده بود، شرایط خوبی دارد و احتمال دارد مقابل پاراگوئه به میدان برود.

شرایط حسین طیبی اما کمی مبهم است. طیبی که در دیدار تیم ملی ایران مقابل برزیل عملکرد چشمگیری داشت و گل اول ایران را به ثمر رساند، در همین مسابقه مصدوم شده و با توجه به فاصله کم دیدار ایران با برزیل و پاراگوئه، به احتمال زیاد نمی تواند تیم ملی را در دیدار امشب همراهی کند.