سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک سنگین صبحگاهی که از نخستین ساعات صبح امروز در معابر اصلی پایتخت آغاز شد، گفت: از قبل از شروع سال تحصیلی با هماهنگی شهرداری پلیس راهور و آتش‌نشانی تمهیدات ویژه‌ای برای هر چه آرام‌تر آغاز شدن سال تحصیلی در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه تا ساعت ۱۰ صبح سوم مهر هیچ گونه حادثه‌ای در تهران اعلام نشده است.

ملکی با اعلام اینکه استقرارهای ویژه آتش نشانی در معابر پرتردد و در زندگی مدارس و مراکز آموزشگاهی مستقر شده‌اند، افزود: استقرارهای ویژه شامل گشت‌های موتوری و ماشینی آتش‌نشانی است که در کمترین زمان ممکن خود را به محل های حادثه‌خیز برسانند.

ملکی افزود: همزمان با شروع سال تحصیلی تا ۱۵ مهر ماه استقرارهای ویژه آتش نشانی در دو نوبت صبح و عصر ادامه خواهد داشت و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده امسال یکی از آرام ترین و بی خطرترین سال‌های تحصیلی را آغاز کنیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: همکاری والدین، شهروندان و اولیای مدارس با نیروهای امداد و نجات باعث کاهش میزان خسارت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث می شود. جا دارد از همکاری به جا و صمیمانه والدین و شهروندان تشکر و قدردانی کنیم.