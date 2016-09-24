  1. جامعه
  2. انتظامی
۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

سخنگوی سازمان آتش نشانی به مهر خبر داد:

آغاز سال تحصیلی بدون هیچ حادثه‌ای/استقرار گشت‌های ویژه تا ۱۵ مهر

آغاز سال تحصیلی بدون هیچ حادثه‌ای/استقرار گشت‌های ویژه تا ۱۵ مهر

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: خوشبختانه آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بدون هیچ حادثه‌ای در پایتخت شروع شد.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک سنگین صبحگاهی که از نخستین ساعات صبح امروز در معابر اصلی پایتخت آغاز شد، گفت: از قبل از شروع سال تحصیلی با هماهنگی شهرداری پلیس راهور و آتش‌نشانی تمهیدات ویژه‌ای برای هر چه آرام‌تر آغاز شدن سال تحصیلی در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه تا ساعت ۱۰ صبح سوم مهر هیچ گونه حادثه‌ای در تهران اعلام نشده است.

ملکی با اعلام اینکه استقرارهای ویژه آتش نشانی در معابر پرتردد و در زندگی مدارس و مراکز آموزشگاهی مستقر شده‌اند، افزود: استقرارهای ویژه شامل گشت‌های موتوری و ماشینی آتش‌نشانی است که در کمترین زمان ممکن خود را به محل های حادثه‌خیز برسانند.

ملکی افزود: همزمان با شروع سال تحصیلی تا ۱۵ مهر ماه استقرارهای ویژه آتش نشانی در دو نوبت صبح و عصر ادامه خواهد داشت و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده امسال یکی از آرام ترین و بی خطرترین سال‌های تحصیلی را آغاز کنیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: همکاری والدین، شهروندان و اولیای مدارس با نیروهای امداد و نجات باعث کاهش میزان خسارت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث می شود. جا دارد از همکاری به جا و صمیمانه والدین و شهروندان تشکر و قدردانی کنیم.

کد مطلب 3776965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها