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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

به همت واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری؛

نشست نقد شعر استان سمنان به پایان رسید

نشست نقد شعر استان سمنان به پایان رسید

سمنان - مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان گفت: دومین دوره نشست شعر و نقد با رویکرد ارائه شعر در این نهاد، به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان سمنان، مهدی زارع در گفتگویی بیان داشت: جلسه پایانی دومین دوره نشست شعر و نقد با رویکرد ارائه شعر با حضور تعدادی از شاعران جوان در حوزه هنری استان سمنان برگزار شد.

وی افزود: اشعاری با موضوعات آیینی مانند رضوی، علوی و مهدوی و همچنین اشعاری با موضوع اجتماعی و مدافعان حرم از جمله تولیدات این دوره به حساب می آید.

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان سومین دوره نشست شعر و نقد با رویکرد ارائه شعر از ابتدای پاییز در روزهای سه شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل حوزه هنری استان سمنان برگزار خواهد شد.

زارع افزود: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و حضور در این دوره می توانند به نشانی حوزه هنری استان سمنان واقع در باغ فردوس، خیابان شهید صفائیان مراجعه و یا با شماره تلفن۳۳۳۳۵۷۵۶ واحد آفرینش های ادبی این نهاد تماس بگیرند.

وی همچنین از برگزاری اولین دوره نشست بازخوانی متون کلاسیک در حوزه هنری استان سمنان خبر داد و افزود: این نشست با هدف آشنایی شعرا و علاقمندان به ظرفیت و ظرافت متون کلاسیک و به منظور تولید مقالات در باب ادبیات کلاسیک به عنوان مبدا و منشا تمدن ایرانی و اسلامی در این نهاد برگزار شد.

مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان با یادآوری اینکه در این دوره علاقمندان، شاعران و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ادبیات به بازخوانی غزلیات سعدی پرداختند، افزود: دومین دوره نشست بازخوانی متون کلاسیک با محوریت بازخوانی غزلیات سعدی از ابتدای پاییز آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3776966

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