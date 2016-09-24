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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

هفته گذشته انجام شد:

انجام ۲۳ عملیات امداد و نجات در البرز/۶۰ نفر حادثه دیدند

انجام ۲۳ عملیات امداد و نجات در البرز/۶۰ نفر حادثه دیدند

کرج - معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان البرز از انجام ۲۳ عملیات امداد و نجات طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در پی وقوع این حوادث ۶۰ نفر حادثه دیدند.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طی هفته گذشته ۲۳ عملیات امداد و نجات توسط امدادگران جمعیت هلال احمر استان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نجاتگران البرزی اقدام به امداد رسانی به ۶۰ نفر حادثه دیده کردند، گفت: ۵۸ نفر در حوادث آسیب دیدند.

رجبی از وقوع ۴۳ حادثه جاده ای خبر داد و گفت: ۷ مورد خدمات حضوری، ۷ مورد حادثه کوهستانی و ۱ مورد حادثه صنعتی و کارگاهی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شده که در مجموع ۵۸ نفر در حوادث هفته گذشته آسیب دیدند.

معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: از مجموع افراد حادثه دیده، ۲۱ نفر مصدوم شدند که ۱۷ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۴ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

رجبی یادآور شد: نیروهای امدادی و سامانه ۱۱۲ در سراسر استان به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی و پاسخگویی به هموطنان است.

کد مطلب 3776972

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