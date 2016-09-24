خبرگزاری مهر - گروه استانها: پاییز از راه رسیده و همزمان با آن خواب تابستانی میز و نیمکتهای چوبی مدارس نیز با صدای ذوق و شوق دانشآموزان پایان مییابد. دیوارهای آجرنمای مدرسه را سراسر شور و شوق پر کرده و کلاسها با آغوش باز در آستانه درها ایستادهاند تا میهمانان خود را در آغوش بکشند. دوستهای قدیمی نیزحلقه دوستی را بازتر میکنند و دوستان جدید را به جمع خود فرا میخوانند.
همه چیز برای قدمهای خوش آهنگ دانش آموزان برای رفتن به مدرسه آغاز شده است. همه دست به دست هم داده تا با ایجاد فضایی پر شور و نشاط میزبان دانشآموزانی باشند که تعداد زیادی از آنها خانه دوم خود را تجربه میکنند و برخی دیگر نیز به عنوان پیشکسوتان از تازه واردها استقبال میکنند.
همه شهرها و روستاهای استان اصفهان برای پذیرایی از قدوم دانش آموزان در حالت آماده باش است و در کوچه و خیابانها طنین دلنشین صدای دانش آموزان سکوت خسته کننده شهر را در هم شکسته است.
کمبود چهار هزار معلم در استان
اما محمد حسن قائدیها، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر از وجود بیش از ۸۶۰ هزار دانش آموز در استان اصفهان سخن به میان آورد و گفت: ۷۹ هزار و ۸۳۱ نفر از این دانش آموزان برای اولین بار قدم به مدرسه میگذرانند.
وی همچنین به وجود پنج هزار و ۴۵۰ مدرسه در سطح استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در این تعداد مدرسه ۲۶ هزار و ۴۰۴ کلاس درس میزبان دانش آموزان استان اصفهان از مرکز گرفته تا دورترین روستاهای استان اصفهان خواهند بود.
۲۶ هزار و ۴۰۴ کلاس درس میزبان دانش آموزان استان اصفهان از مرکز گرفته تا دورترین روستاهای استان اصفهان خواهند بود
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه به فرسوده بودن بیش از ۴۳ درصد از مدارس و کمبود فضای آموزشی در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: همچنین در حال حاضر در استان اصفهان ۸.۱ درصد مدارس ابتدایی، ۷.۳ درصد مدارس راهنمایی و ۱.۸ مدارس متوسطه استان اصفهان به دلیل کمبود فضا به صورت دو نوبته برگزار میشوند.
وی با بیان اینکه برای یک نوبته شدن مدارس استان اصفهان به یک هزار و ۷۶۹ کلاس درس نیاز داریم، تصریح کرد: کل کلاس مورد نیاز استان اصفهان نیز ۱۶ هزار و ۹۴۶ باب است.
قائدیها در ادامه با اشاره به کمبود فضای ورزشی و پرورشی در مدارس استان اصفهان نیز گفت: در کل استان اصفهان فضای سرپوشیده ورزشی و ۷۸ فضای ورزشی روباز وجود دارد و با توجه به جمعیت دانشآموزی استان سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده استان ۴۳ درصد متر مربع است که این آمار بیانگر وجود ۴۳ سانتیمتر مربع فضای ورزشی برای هر دانشآموز است.
وی در خصوص کمبود معلم در استان اصفهان نیز بیان داشت: در استان اصفهان با کمبود چهار هزار معلم روبرو بودهایم که یک هزار نفر از آنها کمبودهای مقطع ابتدایی است.
محمد حسن قائدیها در ادامه از ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان استان اصفهان حتی در دورترین روستای استان سخن به میان آورد و افزود: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر در استان اصفهان فعالیت دارند و ما اعلام آمادگی میکنیم که پاسخگوی نیاز آموزشی همه مردم استان در دورافتادهترین نقاط هستیم.
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس
علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با توجه به بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی اظهار داشت: از این رو با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته حضور موثر پلیس راهور را تا ۱۵ مهر ماه در سطح شهر اصفهان خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه نیروهای پلیس در همه تقاطعهای شهر اصفهان حضور خواهند یافت، اضافه کرد: به نوعی حضور این نیروها تسهیل کننده عبور و مرور و ترافیک در سطح شهر به ویژه در ساعات پیک ترافیکی خواهد بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه فعالیتهای ستاد مهر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از ۲۶ شهریور ماه کار خود را آغاز کرده است، افزود: با راهاندازی این ستاد ۹ گشت ویژه شامل گشت تاکسیرانی، اتوبوسرانی و حمل بار و در هر بخش سه گشت نظارتهای لازم را در سه بازه زمانی در طول روز انجام خواهند داد.
وی با بیان اینکه گشتهای بازرسی ۱۹ تخلف عمده را مورد اعمال قانون قرار میدهند، تصریح کرد: پارک دوبله، توقف در حریم تقاطعها، توقف در محلهای ممنوعه، توقف در ایستگاههای اتوبوس و تاکسی، نبستن کمربند، توقف روی خطوط عابر پیاده، عبور از چراغ قرمز، صحبت کردن با تلفن همراه، عبور یکطرفه و ... از جمله این تخلفات است.
صلواتی اضافه کرد: همچنین با مسافربرهای شخصی در حریم تقاطعهای سطح شهر اصفهان به شدت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اضافه شدن ناوگان فوقالعاده نیز از برنامههای معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان برای بازگشایی مدارس است، افزود: از این رو چنانچه در برخی از خطوط با افزایش تقاضا مواجه شویم از این ناوگان استفاده خواهیم کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به ارائه آموزشهای لازم به رانندگان سرویس مدارس و کنترل رفتار آنها اضافه کرد: از این رو مجوز جابجایی چهار تا شش دانش آموز بسته به مقطع تحصیلی به رانندگان داده شده است و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خانوادهها قرار داد سرویس مدارس بین خانوادهها و موسسات قانونی منعقد خواهد شد.
با راهاندازی خط تندروی اتوبوسرانی در پاییز و اضافه شدن ناوگان جدید در این خطوط شاهد کاهش فاصله زمانی تردد و افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان در ناوگان اتوبوسرانی خواهیم بود
وی همچنین به اضافه شدن ۷۰ اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان از امروز خبر داد و گفت: با راهاندازی خط تندروی اتوبوسرانی در پاییز و اضافه شدن ناوگان جدید در این خطوط شاهد کاهش فاصله زمانی تردد و افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان در ناوگان اتوبوسرانی خواهیم بود.
صلواتی در خصوص آمادگی ناوگان تاکسیرانی شهرداری اصفهان برای جابجایی دانش آموزان نیز بیان داشت: در شهر اصفهان ۷۰ هزار دانش آموز توسط ۹ هزار ناوگان جابجا خواهند شد.
وی در خصوص اجرای طرح زوج و فرد نیز گفت: این طرح همچون گذشته در محدودههای مشخص شده و از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ به قوت خود باقی خواهد بود.
با آغاز سال تحصیلی همه ارگان ها و سازمان های مرتبط با ساماندهی تردد دانش آموزان، در استان اصفهان دست به دست هم داده تا فصل علم آموزی ۸۶۰ هزار دانش آموز اصفهانی بدون مشکل و با رضایت عمومی سپری شود که در این راستا، هرچند هنوز برخی مشکلات به ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار استان به چشم می خورد اما به نظر می رسد با همتی که امسال برای رفع برخی معضلات در حوزه سرویس رفت و آمد دانش آموزان یا نوسازی مدارس در استان با کمک خیران صورت گرفته است، مسئولان نسبت به سال های اخیر برای تسهیل تحصیل قدم های بیشتری برداشته اند.
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