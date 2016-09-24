ابوالفضل راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای این طرح از ابتدای امسال آغازشده و تاکنون ۲۷۰ کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار و بااعتباری بالغ‌بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعویض شده است.

وی با اشاره به اینکه در بجنورد مقدار ۱۰۰ کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار تعویض شده است، تصریح کرد: همچنین در شهرستان اسفراین ۲۵ کیلومتر، در شیروان ۵۰ کیلومتر، مانه و سملقان ۲۰ کیلومتر، جاجرم ۱۰ کیلومتر، فاروج ۳۰ کیلومتر، گرمه ۱۵ کیلومتر و در رازو جرگلان ۲۰ کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار تعویض شده است.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به مزیت فراوان این طرح، گفت: یکی از مزایای تعویض شبکه‌های سیمی به خود نگهدار در خراسان شمالی رفع افت ولتاژ و کاهش خاموشی مشترکان است.

راه چمنی بیان کرد: جلوگیری از سرقت شبکه‌های سیمی توسط سودجویان، کاهش خطرات برق‌گرفتگی و کاهش تلفات از دیگر مزایای این طرح است.