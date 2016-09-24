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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

۲۷۰ کیلومتر از شبکه‌های سیمی فشار ضعیف در خراسان شمالی تعویض شد

۲۷۰ کیلومتر از شبکه‌های سیمی فشار ضعیف در خراسان شمالی تعویض شد

بجنورد- مدیر دفتر برنامه‌ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از تعویض ۲۷۰ کیلومتر از شبکه‌های سیمی فشار ضعیف در استان با کابل خود نگهدار خبر داد.

ابوالفضل راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای این طرح از ابتدای امسال آغازشده و تاکنون ۲۷۰ کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار و بااعتباری بالغ‌بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعویض شده است.

وی با اشاره به اینکه در بجنورد مقدار ۱۰۰ کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار تعویض شده است، تصریح کرد: همچنین در شهرستان اسفراین ۲۵ کیلومتر، در شیروان ۵۰ کیلومتر، مانه و سملقان ۲۰ کیلومتر، جاجرم ۱۰ کیلومتر، فاروج ۳۰ کیلومتر، گرمه ۱۵ کیلومتر و در رازو جرگلان ۲۰ کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار تعویض شده است.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به مزیت فراوان این طرح، گفت: یکی از مزایای تعویض شبکه‌های سیمی به خود نگهدار در خراسان شمالی رفع افت ولتاژ و کاهش خاموشی مشترکان است.

راه چمنی بیان کرد: جلوگیری از سرقت شبکه‌های سیمی توسط سودجویان، کاهش خطرات برق‌گرفتگی و کاهش تلفات از دیگر مزایای این طرح است.

کد مطلب 3777022

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