به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح شنبه در آیین بازگشایی مدارس در هنرستان فاطمیه اظهار داشت: برخی افراد و گروه های سیاسی همواره بر طبل جنگ می کوبند ولی ایران اسلامی در طول سالیان گذشته سیاست گفت و گوی تمدن ها و پرهیز از جنگ و خشونت طلبی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

وی با اشاره با همزمانی بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس افزود: با وجود آنکه کشورمان سیاست تعامل سازنده با دنیا را دنبال می کند ولی ملت ایران ثابت کرده در دفاع از کیان و ارزش های متعالی خود همدل و همراه بوده و مردم و مسئولان در مقابله با هجمه های دشمنان ایستادگی مثال زدنی از خود نشان می دهند.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به هرم جمعیتی جوان این استان اشاره و تاکید کرد: ایلام سرشار از نیروهای مستعد و تحصیل کرده بوده و با توجه به اینکه ذخائر عظیمی انرژی و زمین های کشاورزی و آب فراوان نیز در منطقه وجود دارد، در صورتیکه بتوان این منابع بالقوه را بالفعل کرد، زمینه توسعه همه جانبه ایلام در بخش های مختلف فراهم است.

مروارید ادامه داد: در سال های اخیر گرایش بیشتر دانش آموزان به رشته علوم تجربی است ولی با توجه به اینکه کشور به رشته های مختلف فنی و حرفه ای نیاز دارد، باید با آگاهی بخشی به دانش آموزان آنان را به انتخاب رشته ای دیگر سوق داد.

وی همچنین به در پیش بودن طرح عمومی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: تاثیر وجود آمار در برنامه ریزی های کلان کشور بر هیچکس پوشیده نیست و همه باید نسبت به اجرای دقیق این طرح خود را مسئول بدانند تا شاهد آثار مثبت آن در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی و به تبع ان استان ایلام باشیم.

ناصر خوش خبر فرماندار ایلام نیز در این آیین بر آمادگی این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید پرداخت گفت: تمهیدات لازم برای حضور دانش اموزان در این شهرستان اندیشیده شده است.

۱۰۰ هزار دانش آموز در سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ فعالیت آموزشی خود را در بیش از یک هزار و ۲۰۰ مدرسه آغاز می کنند.