به گزارش خبرنگار مهر، علی نقی یزدان پناه صبح شنبه در مراسم زنگ مهر، مقاومت و سرشماری نفوس سال ۹۵ تصریح کرد: امروز آموزش‌وپرورش به دنبال ترویج تخصص و تعهد در میان دانش‌آموزان است.

وی افزود: این مجموعه تنها به دنبال فرد متخصص نیست بلکه به دنبال تربیت افرادی با دو بال تخصص و تعهد است تا بتواند نیازهای جامعه را پاسخ گوید.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه‌یافته و عشایری وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید به جایگاه آموزش در جامعه تصریح کرد: پس از حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا در گام نخست به بررسی خلأ های آموزش‌وپرورش خود پرداخت.

وی افزود: این بررسی به این دلیل بود که گمان می‌شد خلأ های آموزشی موجب شده است افرادی تربیت شوند که دست به این اقدام بزنند.

یزدان پناه تأکید کرد: امروز اگر فرزندانی تربیت شوند که متعهد نباشند بی شک در مقابل دشمن نخواهند ایستاد و هدف اصلی آموزش‌وپرورش تربیت افراد متعهد و متخصص است.

وی اجرای مراسم پرچم در مدارس کشور را با هدف مشق آینده دانست و گفت: آموزش‌وپرورش صحیح دانش‌آموزان می‌تواند ثمرات خود را در آینده عیان سازد.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه‌یافته و عشایری وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به پروژه مهر ادامه داد: آموزش‌وپرورش در پروژه مهر خود به دنبال تحقق سیاست های ذکر شده از جمله بهره وری نیروی انسانی است.

به گفته یزدان پناه در واقع مشارکت اولیا و مربیان با دستگاه ها تبلور آرمان های این سیاست است؛ چرا که اگر علم نباشد و ایمان در کنار علم نباشد آموزش ها بیهوده است.

وی متذکر شد: اینکه در مدارس آموزش صرف فیزیک و شیمی دنبال شود، صحیح نیست و ما در آموزش مدرسه به دنبال آموزش دانش‌آموزان متوازن، متعهد، متخصص با روحیه تعاون و مشارکت جویی هستیم.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه‌یافته و عشایری وزارت آموزش‌وپرورش به نقش اولیا در تربیت بهینه دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: هر کجا اولیا دانش‌آموزان را تنها می‌گذارند خلأ ایجاد می‌شود و این خلأ چراگاه شیطان است.

یزدان پناه موفقیت در تربیت بهینه دانش‌آموزان را نیازمند تعامل و همسویی اولیا و مربیان خواند و افزود: لازم است اولیا با پیگیری مداوم وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموز خود در این مهم نقش ایفا کنند.