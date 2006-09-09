از بركناري ام خبر نداشتم / اميدوارم ابطحي بتواند مشكلات تيم را حل كند

بابايي سرمربي تيم فوتسال فجر قائم گلوگاه درگفتگو با خبرنگار مهربا بيان مطلب فوق اظهارداشت: علم و ادب تيم بسيارخوبي بود كه از همان ابتداي ديدار به ما فشار زيادي وارد كرد اما با توجه به اينكه 4 بازيكن خود را بعلت مصدوميت در اختيار نداشتيم دستمان به لحاظ تعويض بازيكن بسته بود.

وي افزود: با اينكه در نيمه دوم از ميهمان خود پيش افتاديم اما خستگي تاب مقاومت بازيكنانم را در برابرحملات آنها گرفت و درنهايت تن به شكستي سنگين داديم .

بابايي درخصوص بركناري اش از سوي مسئولان باشگاه فجرقائم گفت : در لحظات آغازين بازي به ما اطلاع داده شد كه سيد مهدي ابطحي جايگزين من شده است و همين موضوع در نهايت در روند كاري بازيكنانم تاثيرگذار شد.

وي ادامه داد : البته خودم پيشنهاد داده بودم كه يك مربي با دانش بياورند تا بتواند گرهي از مشكلات فجرقائم بگشايد و از اين لحاظ خوشحالم .



بابايي مشكل عمده فجر قائم را مشكلات مالي اين تيم عنوان نمود و گفت : عليرغم وعده هاي فراوان هيچ پولي به تيم تزريق نمي شود و اگر در زمان سرمربي جديد هم همينطورعمل شود قطعا نوار ناكامي هاي فجر گلوگاه ادامه خواهد يافت .

ديدار تيمهاي علم و ادب خراسان و فجرقائم گلوگاه با نتيجه 6 بر3 به سود علم و ادب در سالن امام رضا (ع) رستم كلا به پايان رسيد.