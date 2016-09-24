به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان صبح شنبه در مراسم زنگ مهر، مقاومت و سرشماری نفوس سال ۹۵ تصریح کرد: سرشماری نفوس و مسکن برای هر سرپرست خانوار ۳۱ سؤال اساسی دارد.

وی افزود: عمده سؤالات در خصوص تعداد خانوار، وضعیت آموزشی، وضعیت اشتغال و وضعیت مسکن است و با محوریت اقتصادی سؤالی طرح نمی‌شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متذکر شد: هر چند می‌توان در آمارگیری برخی تحلیل‌های اقتصادی داشت اما نگرانی از اینکه آمارگیری با هدف قطع یارانه برخی خانوارها است، بی‌مورد است.

دهقان با اشاره به آماده‌سازی تمامی زیرساخت‌های سرشماری ادامه داد: آمار سرشماری محرمانه بوده و در اختیار هیچ نهاد و ارگانی قرار نمی‌گیرد.

وی متذکر شد: در واقع آمار سرشماری حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و هدف از اجرای آن احصای آمار و اطلاعات جهت برنامه‌ریزی‌های آتی است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه سرشماری به شیوه‌های اینترنتی، پستی، تلفنی و حضوری اجرا می‌شود، تأکید کرد: بسترهای لازم برای سرشماری اینترنتی فراهم شده و استان اردبیل از ضریب نفوذ مطلوبی برخوردار است.

به گفته دهقان پیش‌بینی می‌شود ۳۵ الی ۴۰ درصد از شهروندان اردبیلی به صورت اینترنتی ثبت‌نام کنند که انتظار می‌رود خانواده‌ها با ثبت به هنگام اطلاعات خود در پیشبرد طرح مشارکت کنند.

وی افزود: از سه تا ۲۴ مهر ثبت‌نام به صورت اینترنتی است و هر فرد با دریافت کد رهگیری می‌تواند ثبت‌نام خود را تمام شده تلقی کند.

وی متذکر شد: از ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ آبان ماه نیز ثبت‌نام حضوری آغاز می‌شود و مأموران آمارگیری با مراجعه به درب منازل شهروندان آمار و اطلاعات آن ها را ثبت می‌کنند.