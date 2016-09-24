«انارهای نارس» در جشنواره «فیلم های ایرانی» سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «انارهای نارس» بعد از حضور در جشنواره های مختلف، این بار راهی شانزدهمین دوره جشنواره «فیلم های ایرانی» کشور سوئد شد و به بخش مسابقه آن راه یافت.

فیلم سینمایی «انارهای نارس» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجیدرضا مصطفوی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر در بخش «نگاه نو» و مسابقه «سودای سیمرغ» حضور داشت و در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شد.

پس از حضور این اثر در جشنواره های مختلف جهانی از جمله جشنواره فیلم «مسکو»، «ساپائولو»، «فوکوئوکا» ژاپن، «جوگجای» اندونزی و «زوریخ» در تاریخ ۲۴ سپتامبر مصادف با ۳ مهر ساعت ۱۸:۵۰ به وقت محلی در سالن سلوت گراف شهر اپسالا کشور سوئد به نمایش در می آید و پس از آن با حضور پژمان بازغی بازیگر فیلم جلسه پرسش و پاسخ با تماشاگران برگزار خواهد شد.

همچنین در تاریخ ۲۵ سپتامبر مصادف با ۴ مهر در سالن بیوگراف پارک شهر استکهلم در ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی این فیلم نمایش دیگری خواهد داشت.

محمد اطبایی پخش جهانی این فیلم را بر عهده دارد.

آنا نعمتی، پژمان بازغی، قطب الدین صادقی، مهران رجبی، شبنم معززی، ساقی زینتی، رابعه مدنی از جمله بازیگران این فیلم هستند.