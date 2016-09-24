نهال علم با ایمان و تقوا بارور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در آیین بازگشایی مدارس که در هنرستان شهید چمران برگزار شد، با تبریک سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: آیات سوره مبارک علق که با «إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ» آغاز میشود، در ما شوق و انگیزه کسب علم ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: افتخار میکنیم که پیرو دینی هستیم که اولین آیات کتاب آن، با محوریت تعلیم و تعلم آغاز میشود، در حالی که در زمان نزول این آیات، تنها ۱۷ نفر در جزیرهالعرب سواد خواندن و یا نوشتن را داشتند.
امامجمعه قزوین در ادامه با اشاره به آیه «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»، ادامه داد: خداوند در این آیه به قلم و آنچه که از قلم میتراود، سوگند یاد کرده است و این مهم جایگاه و اهمیت علم و دانش را در نگاه دینی و قرآنی به خوبی نشان میدهد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در ادامه به چند قانون الهی و دینی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق قاعده دینی و قرآنی هر آنچهکه به دنیا و انسان مربوط میشود، ماندگار نخواهد بود؛ اما آنچهکه به خدای متعال متصل و مرتبط میشود، ماندگار و همیشگی است.
آیتالله عابدینی اذعان کرد: انبیاء، ائمه اطهار و شهدا به واسطه اینکه عندالهی بودند، ماندگار و همیشگی شدند و لازم است دانشآموزان نیز بر روی این قاعده بیشتر تفکر کرده و در مسیر آن قرار گیرند.
وی به قاعده دیگر قرآنی و دینی اشاره و اضافه کرد: شاید در حسنات کمتر چیزی را داریم که به زیبایی علم برسد و اگر کسی برای رضای خدا به دنبال علم باشد، ۱۰ برابر کسی که با این رویکرد به سراغ علمآموزی نمیرود، به موفقیت دست پیدا میکند.
امامجمعه قزوین با تأکید بر اینکه علم در سرزمین پاکی و طهارت رشد میکند، افزود: اگر تزکیه، صداقت و دلسوزی و نیت خیر در انسان نباشد، مانند این است که نهالهای علم و دانش را در یک سرزمین شوره زار میکاریم و یقیناً این نهال به ثمر نخواهد نشست.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در این خصوص ادامه داد: اگر نهال علم و دانش را در زمین آماده و مستعد قرار دهیم، علم رشد مییابد و زمینهی رشد و اعتلای علم زمانی فراهم میشود که همراه با تزکیه باشد.
وی با بیان اینکه اسلام دین را برای ما آورد و علم را به درجه حکمت ارتقا بخشید، گفت: امام علی (ع) میفرماید حکمت چیزی است که اگر کسی آن را دریابد، اسیرش میشود و اسلام علم را به این درجه مهم ارتقا داد.
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