کلنگ احداث دو مجتمع قضایی در البرز زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، کلنگ احداث مجتمع قضایی و شورای حل اختلاف محمدشهر و ساختمان شورای حل اختلاف فردیس بر زمین زده شد، در آیین کلنگ‌زنی انجام شده، رئیس کل دادگستری استان البرز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، رئیس دادگستری و دادستان فردیس به همراه جمعی از معاونان دادگستری استان البرز حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در سخنانی کوتاه انجام این پروژه را بخشی از قدم‌هایی برشمرد که دادگستری استان از ماه‌های آغازین سال گذشته آغاز کرده تا مشکلات زیرساختی را تا پایان سال ۹۷ مرتفع کند.

احمد فاضلیان اضافه کرد: با انعکاس مشکلات استان به مسئولان عالی قضایی و حمایت‌های ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۹۷ علاوه بر اینکه مشکلات زیرساختی کنونی برطرف شود بلکه برای سال‌های آینده نیز مشکلی از نظر زیرساختی نداشته باشیم.

وی با تقدیر از اهدای زمین برای احداث مجتمع قضایی و شورای حل اختلاف محمدشهر، گفت: اعتبار لازم برای احداث این مجتمع از محل اعتبارات شخص ریاست قوه قضائیه تامین شده و مقرر است پس از احداث ۲ هزار و ۲۰۰ متر کنونی، ۲ هزار و ۸۰۰ متر دیگر به آن اضافه شود.

وی کاربری این مجتمع را برای استقرار واحدهای مختلف و شورای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: زمین اهدایی ظرفیت توسعه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ متر را با مشکل روبه‌رو می‌کند که امیدواریم شورای شهر محمدشهر و خیرین برای حل آن پیشقدم شوند.

فاضلیان با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده از سال گذشته، توضیح داد: سال گذشته به اندازه تمام تاریخ استان زیرساخت‌سازی انجام شد و توانستیم پروژه‌های مختلفی را آغاز کنیم که می‌توان به پروژه احداث ساختمان دادگستری کل با ۲۰ درصد پیشرفت و اجرای احکام با ۹۰ درصد پیشرفت اشاره کرد که در کنار آن ساختمان نیمه‌تمام شورای حل اختلاف نیز با تامین اعتبار مورد بهره‌برداری قرار گرفت؛ علاوه بر این ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب باغستان با مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی، حداکثر تا ۴ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از کلنگ‌زنی سه مجتمع ۵ هزار متری در ماه‌های آتی نیز خبر داد و گفت: با پایان احداث این پروژه‌ها، دستگاه قضایی خواهد توانست با آینده‌نگری و در شان مردم استان خدمت‌رسانی را انجام دهد.

پروژه مجتمع قضایی و شورای حل اختلاف محمدشهر با ۲ هزار و ۲۰۰ متر زیربنا در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۷۵ متر مربع تا پایان سال ۹۶ احداث خواهد شد؛ همچنین ساختمان شورای حل اختلاف فردیس نیز با متراژ یک‌هزار متر زیربنا در کنار ساختمان دادگستری فردیس تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسد.