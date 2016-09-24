به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، فریدون همتی استاندار، علی اصغر احمدی مشاور وزیر و رئیس انجمن اولیا و مریبان کشور، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و معلمان، زنگ مهر در هنرستان شهید چمران شهر قزوین نواخته شد.

همزمان با به صدا درامدن زنگ مهر، زنگ مقاومت به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و زنگ سرشماری به بهانه آغاز سرشماری نفوس و مسکن در این هنرستان نواخته شد.

با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۲۳۰ هزار دانش آموز با حضور در ۱۵۰۰ واحد آموزشی کسب علم و دانش را آغاز کردند.

سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در مراسم آغاز سال تحصیلی در هنرستان شهید چمران گفت: امسال بیش از ۲۳۰ هزار دانش آموز تحصیل علم و دانش را در ۱۵۰۰ مدرسه آغاز می کنند.

وی بیان کرد: اگر امروز را از دست بدهیم دیگر فردایی نخواهیم داشت و راز خوشبختی در درک امروز است لذا باید درس را جدی بگیریم و با نشاط درس خواندن را آغاز کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: آموزش و پرورش دستگاه حاکمیتی است و در همه برنامه ها باید در اولویت باشد و در همه تریبونها مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: با همه مشکلات موجود اتفاقات خوبی در استان رخ داده و امیدواریم امسال هم برنامه های خوبی در این محیط های آموزشی رخ دهد.

قاسمی یادآورشد: دغدغه خانواده ها در کنکور کمتر شده و از رتبه ۱۵ به ۱۱ رسیده ایم و امسال این جایگاه یک رقمی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در المپیاد نانو، ریاضی و شیمی و جشنواره خوارزمی صاحب رتبه برتر شده ایم و امسال درصددیم جایگاه خود را ارتقاء بخشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان گفت: در آستانه سفر هیئت دولت ۲۰ میلیارد تومان پروژه آموزشی در استان افتتاح خواهد شد.

وی از دانش آموزان خواست در مراسم استقبال از رئیس جمهور با حضور گسترده خود عشق و علاقه خود به منتخب مردم را نشان دهند.

قاسمی همچنین خواستار همکاری و مشارکت مردم در طرح سرشماری نفوس و مسکن شد.