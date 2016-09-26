دانش آموزان مهمترین سرمایه های استان سمنان هستند

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خلال برگزاری آئین آغاز سال تحصیلی جدید در بازدید از دبیرستان صدرای اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، ضمن بیان اینکه دانش آموزان می توانند نقش عمده ای در ترقی و پیشرفت کشور داشته باشند، ابراز داشت: نقش آفرینی دانش آموزان در جریان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی و در همه بزنگاه های تاریخ معاصر ایران اسلامی نشان دهنده تاثیرگذاری این قشر آتیه ساز در پیشرفت ها و مسائل کشور است.

وی افزود: وظیفه دانش آموزان، تنها فراگیری معلومات کتاب ها و محتوای علمی درس ها نیست، بلکه توجه به رشد شخصیت، شکوفا ساختن استعدادهای نهفته، تقویت روحیه ی خودباوری، خداباوری و اعتماد به نفس و توجه به دیانت درکنار دانش و فن نیز از وظایف آنان به شمار می آید که می بایست نسبت به آن حساسیت و اهتمام به خرج دهند.

دانش آموزان در دفاع مقدس افتخار آفرینی کردند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با اشاره به نقش دانش آموزان در دفاع مقدس، گفت: مهم ترین سرمایه یک کشور نیروی جوان آن کشور است که با استعدادترین آنها در مدارس مشغول به تحصیل هستند و برخورداری نیروهای رزمنده از چنین پشتوانه‌ای آثار و برکات زیادی در نحوه پیشبرد و مدیریت جنگ داشته است.

زاهدی موفقیت‌ها و پیروزی‌های امروز دانش آموزان را حاصل جانفشانی دانش‌آموزان در دفاع مقدس دانست و بیان داشت: آنها خالصانه، با دستان کوچک خود و با سلاح ایمان، به ندای رهبرشان لبیک گفتند و بعضا با دست بردن در شناسنامه هایشان راهی جبهه های حق علیه باطل می شدند تا از کیان ایران اسلامی دفاع کنند لذا امروز بر نسل جوان است که ادامه دهنده راه این بزرگواران باشند.

وی خاطرنشان ساخت: دانش آموزان می باید به همراه توفیق در عرصه های علمی، به موضوع معنویت و اخلاق مداری نیز توجه کرده تا پیشرفت در تمامی عرصه ها تحقق پیدا کند.

دفاع همچنان ادامه دارد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با بیان اینکه دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد، گفت: امروز نبرد فرهنگی، علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای سازمان یافته از طرف دشمنان علیه انقلاب اسلامی طراحی و سازماندهی می‌شود که محیط‌های علمی و پژوهشی با به کارگیری اندیشه و توان خود باید برای مقابله شایسته علمی با آن آماده شوند.

زاهدی بیان داشت: با وجود هجمه سنگین دشمنان در برابر نسل جوان جامعه باید گفت، دفاع از ارزش های دینی و اسلامی همچنان ادامه دارد لذا خطاب به مسئولان نیز باید گفت، تولید محتوای فاخر فرهنگی و تدریس مفاهیم معنوی در مدارس می تواند یکی از راه های مقابله با هجمه سنگین دشمنان باشد.

وی افزود: امروز دشمن از لحظه ای غفلت نهایت استفاده را می کند لذا باید بیش از گذشته هوشیار بود.

دبیرستان صدرا از جمله زیر مجموعه های خانواده بزرگ تبلیغات اسلامی است.