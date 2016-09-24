به گزارش خبرنگار مهر، نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی صبح شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که در مدرسه «دخترانه یاوری» شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: باید نگاه و نوع نگرش به تحصیل در سطح جامعه تغییر کند.

حجت االاسلام محمدمهدی افتخاری با بیان اینکه سعی و تلاش و علاقه مند به کسب علم و دانش از ویژگی ها مثبت دانش آموزان است، افزود: رسیدن به هر جایگاه و سمتی برای انسان ها بدون تلاش و کوشش و علاقه مسیر نیست.

رشد و توسعه جامعه در گروه پویایی و زنده بودن آموزش و پرورش

وی با اشاره به اینکه امام علی (ع) انسان ها را به سه دسته تقسیم می کنند، گفت: انسان های دانش پژوه یکی از سه دسته مورد نظر امام علی (ع) است.

نماینده مردم فومن و شفت جایگاه آموزش و پرورش در جامعه را بسیار مهم و ارزشمند عنوان و خاطرنشان کرد: پویایی و زنده بودن آموزش و پرورش موجب توسعه و رشد جامعه می شود.

حجت الاسلام افتخاری با بیان اینکه انسان ها در همیشه ایام نیازمند به آموزش و پرورش روح، جسم، فکر هستند، تصریح کرد: باید تلاش کنیم که هیچگاه فرصت ها را از دست ندهیم، از دست رفتن فرصت سبب پشیمانی در آینده می شود.

وی با اشاره به اینکه امروز فضای آموزش و پرورش نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است، تأکید کرد: این فضا نباید به محلی برای تففن و تفریح برخی از دانش آموزان تبدیل شود.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود: وقت شناس بودن دانش آموزان در کسب علم، دانش، موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنها بسیار موثر است.

وی در ادامه به برخی کمبودهای ابزاری و امکاناتی در حوزه آموزش و پرورش به ویژه شهرستان فومن اشاره کرد و گفت: یکی از بخش های که نیازمند ارتقا است بخش کتابخانه های مدارس بوده که مسئولان باید توجه بیشتری به این حوزه در جهت افزایش توان فکری و علمی دانش آموزان انجام دهند.

افتخاری وجود خودباروی در پیشرفت تحصیلی را یکی از مهم ترین ویژگی دانش آموزان دانست و افزود: مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمانید آینده ایران اسلامی در دست نوجوانان و جوانان بوده و آنها باید به خودباوری در این زمینه برسند.

وی در ادامه با اشاره به نقش تعیین کننده معلمان در رسیدن به رشد و پیشرفت دانش آموزان، گفت: متاسفانه امروز این قشر زحمت از برخی ناملایمات و کمبود ها رنج می برند که تلاش می کنیم تا این مسائل هرچه زودتر حل شود.

به گفته این مسئول برنامه ریزی مناسب، تعیین هدف، خودباوری و استعدادیابی باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

تحصیل بیش از ۱۲ هزار دانش آموزسال تحصیلی جدید در فومن

در ادامه این مراسم رئیس اداره آموزش و پرورش فومن ضمن تبریک شروع سال تحصیلی ۹۶-۹۵، از ثبت نام بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در مدارس شهرستان فومن خبرداد.

عباس رجب پور با اشاره به وجود ۱۷۵ مدرسه در سطح شهرستان، افزود: یک هزار و ۷۰۰ فرهنگی نیز در سال تحصیلی جدید به عنوان بازوی کمکی با این نهاد همکاری می کنند.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا محیطی امن و آرام برای حضور دانش آموزان و کسب علم و دانش برای آنها فراهم شود، گفت: در طول تعطیلات مدارس نیز در قالب پروژه مهر تلاش کردیم تا به بازسازی و نوسازی و تجهیز برخی از واحدهای آموزشی شهرستان بپردازیم.