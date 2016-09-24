به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان پیش از ظهر شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از برجام فضای خوبی در کشور ایجاد شده که باید از این فرصت به نحو استفاده کرد.

وی با بیان اینکه برجام ما را به مدینه فاضله نمی رساند اما آنچنان که بدنمایی هایی پیرو این مهم صورت می گیرد، نیست؛ افزود: این مهم ثمرات خوبی را برای کشور نیز به همراه داشته است.

در ادامه رامین ربیعی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه از ۱۰ دستور اقتصاد مقاومتی ۷ دستور به صنعت و تولید اشاره دارد، گفت: در بخش ارزش افزوده صنایع ۶۰ درصد این مهم در حوزه تجارت بوده است.

وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی و ۶۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه در استان وجود دارد که در حال شناسایی است، گفت: رتبه ۷ کشور در بخش صنعت از آن استان البرز است.

وی با اعلام اینکه به لحاظ اشتغال رتبه ۵ کشور را به خود اختصاص داده ایم، افزود: استان البرز در بخش صنعت و معدن ظرفیت های ویژه ای را در خود جای داده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: ۷۰ درصد سرمایه گذاری در بخش صنایع غذایی است که این مهم اشتغال را نیز شامل می شود.

ربیعی با بیان اینکه کیفی ترین شن و ماسه کشور در استان البرز تولید می شود، خاطرنشان کرد: در بحث پروانه بهره برداری با رشد ۲۲ درصدی رو به رو بوده ایم.