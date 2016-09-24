هشدار جدید هاوکینگ: به بیگانگان فضایی جواب ندهیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هافینگتون پست، استفن هاوکینگ فیزیکدان و نظریه پرداز معروف عصر حاضر پیشتر و در واکنش به سؤالی درخصوص برقراری تماس احتمالی میان زمین و بیگانگان فضایی گفته بود که این کار نباید انجام شود!

وی عقیده دارد که این کار خطرات بسیار زیادی برای زمین و ساکنان آن به همراه دارد.

اکنون فیلم کوتاهی ساخته شده که در آن استفن هاوکینگ سوار بر یک فضاپیمای تخیلی رایانه ای راهی گوشه و کنار عالم می شود.

در این فیلم شبیه سازی هنرمندانه ای از یک سیاه چاله و سیاره ای شبیه به زمین موسوم به Gliese ۸۳۲c که در خارج از منظومه شمسی واقع شده صورت گرفته است. دانشمندان اعتقاد دارند که این سیاره می تواند مکان مناسبی برای ادامه حیات باشد.

البته Gliese ۸۳۲c نزدیکترین سیاره شبیه به زمین به ما نیست. به تازگی دانشمندان از شناسایی سیاره ای به نام Proxima b خبر داده اند که به دور ستاره Proxima Centauri در حال گردش است. این سیاره شباهت زیاد به زمین داشته و ستاره میزبانش هم نزدیکترین ستاره شناخته شده به خورشید به شمار می آید. به عقیده دانشمندان دمای سیاره Proxima b در شرایطی است که امکان وجود آب مایع و شرایط ادامه حیات در آن به چشم می خورد.

اکنون هاوکینگ هشدار می دهد که حتی اگر سیگنالهایی از چنین دنیاهایی دریافت کنیم نباید چندان هم نسبت به آنها مشتاق باشیم و سریعا بگوییم: سلام.

وی در این فیلم می گوید: ما باید نسبت به ارایه هرگونه پاسخی هوشیار باشیم. رویارویی ما با هر تمدن پیشرفته احتمالی می تواند همانند رویارویی ساکنان اولیه آمریکا با کریستوف کلمب باشد.