پیوند موسیقی و اندیشه در پنجمین شب علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «جشن موسیقی و اندیشه» یکشنبه ۴ مهر، با بزرگداشت استاد شاهین فرهت، موسیقی دان و استاد پیشکسوت، همراه با تجلیل از هنرمندان ملی ایران، از ساعت ١٨:٣٠ در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه با حضور جمع بزرگی از هنرمندان، متفکران، نویسندگان و ... برگزار میشود.
در «جشن موسیقی و اندیشه» که پنجمین شب از شبهای علوم انسانی به شمار میرود، همراه با بزرگداشت استاد شاهین فرهت خالق سمفونیهای دماوند، خیام، خلیج فارس، امام رضا(ع)، پیامبر اعظم(ص) و ... به پاس ۶۰ سال فعالیت هنری، از چهار هنرمند ملی ایران شامل اساتید: لوریس چکناواریان، علیاصغر بیانی، مجید کیانی و میرعلیرضا میرعلی نقی که عمر خود را صرف پاسداشت موسیقی اصیل و فعالیتهای علمی در این عرصه کردهاند، تجلیل خواهد شد.
مریم هوشمند، مدیر جشن موسیقی و اندیشه با تشریح جزییات این برنامه گفت: در این فستیوال هنرمندان و فیلسوفان گردهم میآیند تا از شاهکارهای هنری در ایران معاصر که پیوندی ناگسستنی با معنویت اصیل نیز دارند، تجلیل شود.
دکتر غلامرضا اعوانی، سیدعبدالله انوار، محمدعلی بهمنی، کیوان ساکت، نادر مشایخی، هوشنگ جاوید، رضا مهدوی، حمیدرضا اردلان، دکتر شهین اعوانی، فریدون صدیقی، علیرضا ذاکری، مصطفی رحماندوست، دکتر مهدی محسنیان راد، سجاد نوروزی، پیام فضلینژاد، هله پتگر، دکتر منوچهر آشتیانی، دکتر امیرمهیار تفرشی پور، دکتر سیدمجید کمالی به همراه جمعی از چهرههای سرشناس عرصه فرهنگ و هنر در این مراسم حضور خواهند یافت. همچنین برگزاری جشن تولد ٢سالگی مجله «عصر اندیشه» با حضور محمدمهدی دانی مدیرمسئول در کنار سردبیر و نویسندگان مجله از دیگر برنامههای این مراسم است.
وی افزود: علاوه بر پنج جایزه ویژه بزرگداشت استاد فرهت و پاسداشت هنرمندان ملی ایران، پنج تندیس و جایزه نیز به پنج موسیقی دان و پژوهشگر برجسته این عرصه اهدا خواهد شد و مجموعا در این جشن از ١٠ موسیقی دان و استاد تقدیر میگردد. مجری این جشن امیرحسین مدرس است.
شبهای علوم انسانی که از دهم خرداد ١٣٩٤ به همت مجله «عصر اندیشه» و با مشارکت «فرهنگسرای اندیشه» برگزار شده است، در طول ٤ برنامه خود میزبان اندیشمندان داخلی و خارجی بسیاری از جمله پرفسور پیردورتیگیه، دکتر کریم مجتهدی، دکتر سیدیحیی یثربی، پرفسور الکساندر دوگین، دکتر مهدی گلشنی، کیومرث منشی زاده، دکتر منوچهر آشتیانی، پرفسور کریستین یحیی بونو، دکتر عبدالحسین خسروپناه و... بوده است.
این بار، عصر اندیشه با مشارکت خبرگزاری تسنیم و فرهنگسرای اندیشه، پنجمین شب از این سلسله نشستها را به صورت یک فستیوال برگزار میکند و قرار است پس از جشن موسیقی و اندیشه، فستیوالهای «ادبیات و اندیشه»، «نقاشی و اندیشه» و ... نیز به صورت فصلی برگزار شود.
جشن موسیقی و اندیشه فردا ساعت ۱۸:۳۰ در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، پارک اندیشه، فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود و ورود برای همه علاقه مندان آزاد است.
نظر شما