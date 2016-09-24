تقویت روحیه خودباوری و بروز استعداد جوانان از برکات انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز شنبه در مراسم بازگشایی مدارس در هنرستان شهید چمران قزوین اظهارداشت: همزمانی فصل بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازنگری در دستاوردهای ارزشمند این ایام مقدس است و باید بدانیم عزت و شرف و امنیت امروز کشور مدیون شهداست.

وی افزود: شما وارث رزمندگانی هستید که موجب سرفرازی کشور شدند و شهید فهمیده ها از نسل شما دانش آموزان است که باید درس چگونه زیستن را از آنها بیاموزید.

استاندار یادآورشد: امروز هم رزمندگان غیور کشور در فرا سرزمینها در دفاع از ارزشها جانفشانی می کنند و ما نیز بایدبا خود بیندیشیم که در برابر مردم، شهدا، رهبری و امام و نظام چه مسئولیتی داریم و چه کاری باید انجام دهیم.

همتی اظهارداشت: در شرایط کنونی و به برکت انقلاب اسلامی شاهد رشد خودباوری در جوانان کشور هستیم و باور داریم جوانان ما توامند و مستعد و سرشار از خلاقیت و ابتکار هستند و می توانند در توسعه کشور نقش آفرینی کنند.

وی اضافه کرد: با همه دشمنی ها و مخالفت هایی که با نظام اسلامی شده توانسته ایم به اتکا خداوند، رهبری و نظام اسلامی و جوانان برومند خود رتبه های بالایی در علم و دانش بدست آوریم و همچنان پله های رشد و ترقی را در سال های آتی با سرعت طی خواهیم کرد.

استاندار اضافه کرد: آنچه در نظام اسلامی به عنوان یک راهبرد و تکلیف داریم این است که با انگیزه و نشاط برای کسب علم و دانش تلاش کنیم و در سال جدید با تقویت ایمان و خودباوری در کنار دانش در مسیر علمی گام بردارید.

آینده جهان در گرو علم و اخلاق و دانش است

استاندار بیان کرد: آینده ملتها در گرو علم، دانش، ایمان، تقوی و اخلاق مداری است و در مدارس باید تعلیم و تربیت با معنویت همراه شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت بنیه دفاعی اظهارداشت: منطق ما دفاع است نه تهاجم و امروز در وضعیتی هستیم که هیچ دشمنی جسارت و جرات تجاوز به حریم ایران را ندارد و این اقتدار به واسطه نیروهای مسلحی مقتدر و گوش به فرمان رهبری بدست آمده است که باید قدردان آن باشیم.

برنامه ریزی درست نیازمند اطلاعات دقیق است

همتی در خصوص سرشماری نفوس و مسکن هم مطالبی بیان کرد و گفت: برنامه ریزی درست در کشور بر مبنای آمار دقیق محقق می شود و از مردم انتظار داریم با ماموران سرشماری همکاری کنند.

استاندار در خصوص سفر هیئت دولت به استان هم بیان کرد: در روز چهارشنبه میزبان رئیس جمهور محترم و هیئت دولت در قزوین خواهیم بود و از عموم مردم و دانش آموزان انتظار داریم با حضور گسترده در مراسم استقبال از کاروان تدبیر و امید میهمان نوازی خود را نشان دهند.

وی گفت: تقویت رئیس جمهور در شرایط کنونی تقویت نظام و رهبری است و با ادای دین خود در این میزبانی باید دشمنان را ناامید کنیم.

در این مراسم زنگ مهر، زنگ مقاومت و زنگ سرشماری به طور همزمان توسط امام جمعه و استاندار قزوین نواخته شد.