مدیریت منابع آبی با اجرای سیستم های نوین آبیاری امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک صبح شنبه در جلسه بررسی حل مشکلات کشاورزی بخش اسفرورین که با حضور اعضای شورای اسلامی این شهر برگزار شد اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف دولت، وزارت جهاد کشاورزی از طرح های آبیاری حمابت می کند.

وی تخصیص اعتبارات بلاعوض و هچنین تسهیلات بانکی با کارمزد پایین را از سیاست های تشویقی دولت برای ترغیب کشاورزان به اجرای سیستم های آبیاری نوین برشمرد و افزود: درصورت تخصیص اعتبار از سوی دولت در یک برنامه دو ساله بیش از ۴۰ هزار هکتار آبیاری نوین در استان اجرا می شود.

ابراهیمی پاک اضافه کرد: اولویت در احرای طرح های نوین ابیاری در اراضی کشاورزی دشت قزوین و همچنین باغات استان بویژه باغات انگور شهرستان تاکستان بویژه طرح تجمیع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی استان خاطرنشان کرد :برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی چاره ای جز استفاده از روشهای نوین استفاده از منابع آبی نداریم.

وی گفت: تاکنون بیش از ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به روش های نوین مجهز شده اند که با یک برنامه ریزی مدون اکثر اراضی آبی بخش کشاورزی استان را مجهز به سیستم های نوین کرد.

ابراهیمی از کشاورزان و باغداران خواست برای اجرای طرح های ابیاری نوین به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد :در گام اول طرح های دارای طرح تجمیع بصورت یکپارچه انجام می شود.

در ادامه مسایل و مشکلات کشاورزی بخش اسفرورین مورد بررسی قرار گرفت.

اجرای سیستم نوین در سطح بیش از از ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شهر اسفرورین و تشکیل پرونده برای حدود دو هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی از مصوبات این جلسه بود.

در ابتدای ابن جلسه اعضای شورای شهر اسفرورین مشکلات بخش کشاورزی این شهر را مطرح و خواستار حل مشکلات شدند.

در حال حاضر بخش اسفرورین دارای بیش از ۱۰ هزار هکتار باغ و اراضی کشاورزی است که تنها حدود ۳ هزار هکتا ر آن مجهز به سیستم های نوین آبیاری است.