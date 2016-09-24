اعلام فراخوان هفتمین جشنواره «نماز و نیایش به روایت دوربین»

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری بر لزوم ترویج فریضه نماز به عنوان یکی از مؤثرترین راه های کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ سلامت روحی و معنوی جامعه به منظور تشویق و ترغیب هنرمندان در راستای اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی، تقویت مبانی فرهنگ عمومی مبتنی بر باورها و ارزشهای دینی و به کارگیری ابزارهای هنری در ارائه و تولید در حیطه موضوعات دینی و پرداختن به امر معنوی نماز و نیایش به منزله یکی از جلوه های بی بدیل روحی انسان توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس برگزار می شود.

موضوعاتی که در این فراخوان اعلام شده شامل: نگاه ژرف، عمیق و هنرمندانه به عبادت معبود، بررسی ابعاد بیکران معنوی نماز و نیایش در زندگی اجتماعی و اخلاق شهروندی، نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سلامت اجتماعی(شامل: اعتیاد، طلاق، فضای مجازی، حاشیه نشینی و ...)، نقش نماز به عنوان بهترین شیوه جهت حفظ سلامت روحی و معنوی جامعه، تاثیرگذاری رفتارهای دینی خانواده بر فرزندان، جلوه نماز و نیایش در زندگی شهروندان و اثرات فرهنگ ساز آن در جامعه، عوامل و شیوه های تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز و نمازخوانی، رشد فضایل اخلاقی اجتماعی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر در ترویج نماز و نیایش، نماز و نمازخوانی در اجتماعات (مدارس – مساجد و...) و نقش نماز در ایجاد وحدت و یکپارچگی، تبیین نقش وتأثیر جایگاه معماری اسلامی در ترویج فرهنگ نمازخوانی، نگاه هنرمندانه به تجلی جایگاه عبادت، نماز و نیایش در زندگی فردی، جایگاه تأثیرگذار نماز عبادی سیاسی جمعه است.

بخش فیلم این جشنواره شامل دو بخش مسابقه و نمایش ویژه است و تمامی علاقمندان می توانند در این دو بخش شرکت کنند. به فیلم های اقتباسی (اقتباس ادبی از متون کهن و امروز ایرانی اسلامی و قصه های قرآنی، احادیث و روایات) در این بخش جایزه ویژه ای تعلق خواهد گرفت.

فیلم های بخش مسابقه با موضوعات اعلام شده با زمان حداکثر ۳۰ دقیقه برای فیلم های کوتاه و ۵ دقیقه برای نماهنگ برگزار می شود.

در بخش نمایش ویژه این بخش غیررقابتی به منظور فراهم آوردن عرصه ای برای تبادل تجربه و اندیشه هنرمندان و ایجاد زمینه مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار ایرانی در قیاس با آثار سایر کشورها شکل گرفته است. گزیده ای از آثار داخلی و خارجی شامل بر فیلم های کوتاه و بلند در این بخش به نمایش گذاشته می شود.

در بخش جنبی، سخنرانی و نشست های تخصصی با حضور استادان و هنرمندان در کارگاه آموزشی برگزار می شود.

آثاری که در این جشنواره موفق به دریافت تندیس به عنوان بهترین فیلم داستانی، مستند، پویانمایی و بهترین فیلم جشنواره شوند مستقیماً به بخش مسابقه «سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران» راه می یابند.

به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامه نویسی و با توجه به اهمیت این حوزه به عنوان زیرساخت تولید فیلم در سه شاخه داستانی، مستند و پویانمایی برگزار می گردد. در این بخش موضوع ویژه شامل «اقتباس ادبی از متون مرتبط موضوعی از ادبیات کهن و امروز ایرانی و اسلامی و قصه های قرآن و احادیث و روایات» گنجانده شده است.

در بخش عکس نیز شرکت کنندگان می توانند حداکثر ۷ عکس به صورت تک عکس و یا مجموعه به دفتر جشنواره ارسال کنند.

علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا ۲۸ آبان ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این جشنواره ۱۵ تا ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد.

جوایز بخش فیلم عبارتند از

۱-تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون ریال به بهترین پژوهش

۲- تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون ریال به بهترین فیلمنامه

۳-تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به بهترین فیلم پویانمایی

۴-تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به بهترین فیلم مستند

۵-تندیس جشنواره و مبلغ ۳۵ میلیون ریال به بهترین فیلم داستانی

۶-تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به بهترین نماهنگ

۷- تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون ریال به بهترین فیلم اقتباسی

۸- جایزه ویژه هیئت داوران، تندیس جشنواره و مبلغ ۴۰ میلیون ریال به بهترین فیلم (تهیه کننده)

هیات داوران می تواند حداکثر ۲ جایزه شامل دیپلم افتخار یا لوح تقدیر و مبلغ ۱۲ میلیون ریال تحت عنوان تقدیر هیئت داوران اهدا کنند.

جوایز بخش فیلمنامه عبارتند از

۱- تندیس جشنواره و مبلغ ۱۷ میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر اول

۲ – دیپلم افتخارجشنواره و مبلغ ۱۴ میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر دوم

۳ – لوح تقدیر و مبلغ ۱۲ میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر سوم

تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه اقتباسی

جوایز بخش عکس عبارتند از

۱-تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عکس اول

۲-دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲ میلیون ریال به عکس دوم

۳-لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عکس سوم

هیات داوران می توانند علاوه بر فهرست مذکور حداکثر دو دیپلم افتخار و یا لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی ۵ میلیون ریال به عکاسان اهدا کنند.