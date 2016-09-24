۵۲ هزار دانش آموز در آبادان، اروندکنار و چوئبده راهی مدارس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان پیش از ظهر امروز شنبه در آئین بازگشایی مدارس که به طور نمادین در دبستان نیایش و با حضور جمعی ازمسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: از تعداد کل این دانش آموزان ۴۸ هزار نفر آنان در شهرستان آبادان، در ۲۶۳ مدرسه با یک هزار و ۶۰۵ کلاس درس سل تحصیلی ۹۶ ـ ۹۵ را آغاز کردند.

جواد علوانیان با اشاره به فعالیت سه هزار نیروی این اداره اعم از آموزشی، اجرایی و اداری در سال تحصیلی جدید افزود: امسال چهار هزار و ۵۰۰ دانش آموز کلاس اولی و پنج هزار و ۵۰۰ دانش آموز پیش دبستانی راهی مدارس خود شدند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی آموزشی مورد نیاز در سطح شهر آبادان عنوان کرد: در زمان حاضر ۵۰ آموزگار در سطح مدارس ابتدایی کمبود داریم البته این مشکل در سطح روستاها رفع شده است.

به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان، در ۶ رشته فنی و حرفه ای و برخی رشته های شاخه نظری همچون ادبیات و الهیات در سطح شهرستان با کمبود نیروی آموزشی مواجه هستیم.

علوانیان در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و به ویژه شهدای فرهنگی آبادان که در دوم مهر سال ۱۳۵۹ در اثر بمبارانهای دشمن بعثی سبب که موجب ویرانی اداره آموزش و پرروش وقت آبادان و به شهادت رسیدن رئیس آموزش و پرورش وقت شهید «صمد صالحی» و ۲۶ شهید آموزگار دیگر شد، تصریح کرد: کسانی که در راه فراگیری علم قدم برمی دارند در واقع قدرت انتخاب، تولید و تفکر و اندیشه را در خود تقویت می کنند و کسانی که در این عرصه کوتاهی می کنند نه تنها برای خود مضرند که برای جامعه نیز زیان بار هستند.

وی یادآور شد: ترقی و توسعه یک جامعه در گرو توجه به موضوع علم و دانش است، در همین راستا مسئولان امر بایستی در این خصوص همکاری و حمایت بیشتری را از بخش آموزش و پرورش داشته باشند.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان همچنین از عدم هماهنگی میان سه عامل تربیتی مدرسه، خانواده و رسانه های ارتباط جمعی به عنوان دلایل عقب ماندگی های ما در بخش آموزش و پرورش در قیاس با سایر کشورها نام برد و گفت: متاسفانه در کشور این عدم هماهنگی سبب شده تا تربیتی را که مدرسه انجام می دهد در برخی از خانواده ها و حتی اجتماع با عدم همراهی مواجه شود و این درست نیست.

علوانیان افزود: بایستی کوشید تا ضمن ایجاد این هماهنگی در جهت توسعه و ترقی کشور نیز گام برداریم.

وی اضافه کرد: اگر مدرسه ای کار و رسالتش را به خوبی انجام ندهد، سبب ایجاد بی سوادی و ناهنجاری در کشور می شود.

علوانیان در پایان، خطاب به کارکنان آموزش و پرورش اعم از مدیران، معاونان، مشاوران، آموزگاران، معلمان و دبیران بیان کرد: همگی باید در بحث آموزش و تربیت دانش آموزان توجه خاص کنند و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکنند ضمن آنکه از دانش آموزان نیز می خواهیم تا به خوبی درس بخوانند و اهداف عالیه ای را برای خود در زندگی تعریف و دنبال کنند.