نمایش فیلم کوتاه «چشم آبی» در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «چشم آبی» به کارگردانی امیر مسعود سهیلی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان مشهد در سانس نمایش ویژه فیلم هایی از فیلمسازان جوان خاورمیانه در مجموعه نمایش های فیلم کوتاه با عنوان «فیلمسازان جوان» در نیویورک به نمایش در می آید.

این برنامه نمایش، کار خود را از سال ۱۹۹۸ آغاز کرده و تا کنون بیش از هشتصد فیلم داستانی بلند و ۲۵۰۰ فیلم کوتاه را به نمایش گذاشته است.

فیلم کوتاه «چشم آبی» اقتباسی است از داستان مصور «پسرک چشم آبی» نوشته جواد مجابی و نقاشی فرشید مثقالی و روایتگر داستان پسر بچه‌ای است که دنیا را آبی می‌بیند.

عوامل این فیلم کوتاه که به زبانی ساده باورهای غلط را نقد می‌کند عبارتند از امیر مسعود سهیلی کارگردان، امیر مسعود سهیلی، سعید قربانیان، فیلم‌نامه‌نویسان، فرشید علیزاده تصویربردار، امیر مسعود سهیلی تدوینگر، مرتضی غیور صدابردار، کارلوس مانزانو صداگذار، سهیل سهیلی، رضا نامدار بازیگران و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان دفتر مشهد و سیمیا فیلم.

زمان نمایش روز ۲۸ سپتامبر برابر با ۷ مهرماه ساعت ۶ عصر به وقت نیویورک خواهد بود.