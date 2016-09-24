برای جام حذفی برنامه ویژه ای داریم/ باید شجاع باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خرمگاه در گفتگو با سایت باشگاه استقلال در رابطه با روند حرکتی آبی‌پوشان از ابتدای لیگ گفت: در هفت هفته ابتدایی در نتیجه گیری خوب عمل نکردیم اما روند رو به رشدی را طی کردیم. در نتیجه گیری واقعا بد شانس بودیم اما تلاش ما این بود تا کاری را انجام بدهیم که استقلال پیشرفت کند. حضور پرتعداد بازیکنان جدید در ترکیب استقلال نیز یکی دیگر از دلایل نتیجه نگرفتن تیم در هفته های اول بود اما اکنون دیگر آن روزها را پشت سر گذاشتیم و شرایط ایده آلی داریم. در بازی برابر پرسپولیس و ذوب آهن نیز عملکرد خوبی داشتیم و در نهایت پیش از شروع تعطیلات اولین برد را کسب کردیم.

مربی تیم فوتبال استقلال درباره دیدار این تیم در جام حذفی تصریح کرد: از ملوان نوین انزلی شناختی نداریم اما جام حذفی برای ما ارزش زیادی دارد زیرا با ۵ بازی می شود یکی از دو جام معتبر فوتبال ایران را کسب کرد. به همین دلیل برای حضور پر قدرت در این بازی ها برنامه خاصی داریم.

مربی استقلال درباره عملکرد خط دفاعی این تیم افزود: انتقادات باید به عملکرد سازمان دفاعی تیم ما باشد و نه خط دفاع. همانگونه که حمله از بازیکنان دفاع و دروازه بان شروع می شود، کار دفاعی نیز از خط حمله آغاز می شود و اگر همه بازیکنان باهوش و بدون استرس عمل کنند خواهید دید که مشکلات دفاعی تیم ما به حداقل می رسد.

خرمگاه در پایان درباره جوانگرایی این تیم در روزهای سخت لیگ، گفت: در این سالها یاد گرفتیم شجاع باشیم زیرا آدم ترسو، مرده است. جوانگرایی به نفع استقلال است و در ادامه خواهید دید این جوانان برای استقلال روزهای خوبی را خواهند ساخت. سعی کردیم این شجاعت را به بازیکنان نیز القا کنیم و هر چند هنوز تیم به شرایط آرمانی نرسیده اما عملکرد بازیکنان نوید روزهای خوب را می دهد و مطمئنا روزهای خوبی در انتهای فصل برای هواداران خواهیم ساخت.