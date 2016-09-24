اخطار پدافند هوایی به هواپیمای جاسوسی U۲ آمریکا در روزهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس که در گلزار شهدای سولقان برگزار شد، گفت: دشمن از سلاح و تجهیزات ما ترسی ندارد آنچه که ترس و وحشت را به دل دشمن انداخته عزم و اراده ملت ایران و خانواده شهداست.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های راه شهدا افزود: شهدا همواره ناظر اعمال ما هستند و در این کشور که با خون شهدا پابرجاست اگر کسی بخواهد سهم خواهی کند خائن به شهداست.

اسماعیلی با بیان اینکه بسیاری از شهدا از جمله شهدای مدافع حرم دوران دفاع مقدس یا زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را درک نکردند، گفت:با این حال اینان چون به اسلام، انقلاب اسلامی و امام ایمان دارند این چنین جانفشانی می کنند.

وی افزود: اگر مادران و خواهران شهدا، زینبی نبودند کسی نمی توانست در این راه قدم بردارد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به نیاز کشور به برنامه ریزی در عرصه اقتصاد مقاومتی گفت: برای تحقق اقتصاد خودکفا باید به منابع داخلی تکیه کرد و دانش و خودباوری لازمه اقتصاد مقاومتی است.

وی آفت اقتصاد مقاومتی را شعاری عمل کردن و کار نکرده را گزارش دادن بیان کرد و افزود: آیا اصلاح ساختار اقتصادی سخت تر است یا ایستادن مقابل ۴۰ پایگاه فرامنطقه‌ای در پیرامون کشورمان که همواره مشغول شناسایی توان و استعدادهای ما هستند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء گفت: رزمندگان ما در قرارگاه پدافند هنگامی که در روزهای گذشته هواپیمای جاسوسی یو ۲ آمریکا قصد تجاوز به مرزهای هوایی کشورمان را داشت به او اخطار دادند و آنها مجبور به تغییر مسیر خود شدند یا همین دلاورمردان در سال ۹۳ هواپیمای ایساف را با ۱۰۸ سرنشین به زمین نشاندند و اجازه تردد بدون مجوز را به هیچ پرنده ای در آسمان نمی دهند.

اسماعیلی افزود: امروز هم برخی از مسئولان اروپایی برای اینکه از آسمان کشور ما عبور کنند موظف به کسب اجازه هستند و در مواردی ساعتها برای ورود به مرز هوایی ایران منتظر مانده اند.

وی با بیان اینکه این کشور صاحب دارد، گفت: فرزندان این سرزمین هیچ گاه در حفظ و حراست از مرزهای کشور ملاحظات دیپلماتیک را نخواهند داشت.