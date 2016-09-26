به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار نامه علی مطهری در خصوص فایل صوتی آیت الله منتظری به وزیر دادگستری و ایجاد شائبه هایی در خصوص مجازات منافقین در سال ۶۷ نمایندگان در صحن علنی مجلس نسبت به اظهارات وی اعتراض کردند.

در پی این اقدام مطهری، ۳۰ نفر از نمایندگان در نامه ای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق مواد ۲۵ و ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس اعلام کردند که علی مطهری صلاحیت مسئولیت نائب رئیسی خانه ملت را ندارد و باید از این جایگاه عزل شود.

طبق ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس و سایر اعضای هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌ نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.

علاوه بر این طبق ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به‌ درخواست کمیسیون تدوین آیین‌ نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌ نامه داخلی مجلس را درخواست کنند.

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام کند. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت، رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می‌شود.

گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌ گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‌ گذاشته می‌ شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این‌ صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.

نامه شکایت نمایندگان از مطهری به دفتر هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد

محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که امضای نمایندگان برای ارسال نامه«شکایت از مطهری » به هیات رئیسه مجلس را جمع آوری می کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل نامه نمایندگان در خصوص شکایت از مطهری به دفتر هیئت رئیسه مجلس درتاریخ ۱۰ شهریور، پیش از تعطیلات مجلس خبر داد.

نماینده مردم کبودرآهنگ گفت: پس از آغاز به کار مجلس، به جد پیگیر سلب صلاحیت آقای مطهری از حضور در هیئت رئیسه مجلس هستیم.

وی تاکید کرد: رفتاری که ایشان در جایگاه هیئت رئیسه دارد مصداق بارز عدم رعایت شان مجلس و نمایندگان و سوء استفاده از جایگاه نایب رئیسی است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: دشمنان اظهارات ایشان را به نام نایب رئیس مجلس منتشر می کنند و این به صلاح جمهوری اسلامی نیست. ‌ از نایب رئیس مجلس انتظار داریم در چارچوب سیاست های نظام اظهارنظر کند.مجلس باید در خصوص ادامه حضور ایشان در جایگاه هیئت رئیسی تصمیم بگیرد.

ابراز بی اطلاعی عضو هیات رئیسه مجلس از تحویل نامه شکایت از مطهری به هیات رئیسه

اما در دیگر سو، هیات رئیسه مجلس از این مسئله ابراز بی‌اطلاعی می‌کند! غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هنوز نامه شکایت نمایندگان از نایب رئیس مجلس در هیئت رئیسه بررسی نشده است و از تحویل نامه ایشان به هیئت رئیسه اطلاع ندارم.

عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز از ارائه این شکایت به کمیسیون آیین نامه داخلی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

این درحالی است که طبق آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است.