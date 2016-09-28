یوسف صمدزاده نویسنده فیلم سینمایی «سردبیر» به کارگردانی مجید جوزانی و تهیه کنندگی علی سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی گفت: در حال حاضر مشغول بازنویسی نهایی «سردبیر» هستیم و این کار تا ۵ روز دیگر به اتمام می رسد البته در این فاصله پیش تولید را هم آغاز کرده‌ایم و اگر بتوانیم از بازیگرانی که در نظر داریم برای حضور در این اثر دعوت کنیم تا یک ماه دیگر آن را کلید می زنیم.

این نویسنده سینمایی توضیح داد:‌ بازیگرانی که ما در نظر داریم از سوپراستارهای سینمای ایران هستند به همین دلیل کمی روی این مساله دقت داریم.

وی افزود: نام این فیلم سینمایی ربط مستقیمی به داستان اصلی آن ندارد. قهرمان اصلی «سردبیر» که یک زن است سردبیر یک هفته نامه است و با قهرمان مرد قصه به خاطر منافع مالی موجود در یک معامله درگیر می شوند. به عبارتی شغل این زن ربطی به جریانات اصلی قصه ندارد بلکه این شرایط بیرونی است که داستان اصلی آن را پیش می برد.

صمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: «سردبیر» به صورت طنز است و تمام قسمت های آن در تهران فیلمبرداری می شود.