به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی‌تبار پیش از ظهر شنبه در آیین بازگشایی مدارس همدان در هنرستان دخترانه شهید چمران، اظهار داشت: شهید چمران از افراد نخبه جهانی بود که جایگاه ویژه‌ای در ناسا داشت اما کمک به محرومین جنوب لبنان را مهمتر دانست و به آنجا رفت و پس از آن نیز با حضور در دفاع مقدس همپای رزمندگان جنگید و به درجه والای شهادت رسید.

وی با بیان اینکه تمام شهدا از همین مدارس طی کردن قله های افتخار را آغاز کردند، خطاب به دانش آموزان گفت: ما باید بدانیم در چه مقطع زمانی قرار داریم چراکه این شما هستید که آینده کشور می سازید و باید با تلاش از فرصت‌های موجود استفاده کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تاکید بر اینکه از فرصتی که برای تعلیم و تربیت قرار داده شده باید بهره برد، گفت: مردم ایران مردمی بزرگ هستند چراکه زمانی که در دنیا بویی از تمدن نبود ما دارای تمدن و فرهنگ غنی و تمدن‌ساز بودیم.

وی با تأکید بر اینکه بعد از انقلاب، مردان ایران اسلامی با اندکی اعتماد به نفس کشور را در دنیا مطرح کردند، گفت: امروز به دانشمندان هسته‌ای، پزشکی و هایتک و نانو افتخار می‌کنیم چرا که این دانشمندان از همین مدارس کار خود را آغاز کردند.

الهی‌تبار یکی از محورهای توسعه یافتگی هر جامعه را نیروی انسانی آن برشمرد و با تاکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص عنوان کرد: برخی کشورها ذخایر چندانی ندارند اما با اهمیت دادن به نیروی انسانی زمینه های پیشرفت را مهیا کرده اند کمااینکه سنگاپور یکی از کشورهای نخست در صادرات و تولید فرآورده‌های نفتی است در حالیکه یک چاه نفت هم ندارد.

وی با تاکید بر اینکه باید در جهت تربیت و رشد نیروی انسانی و مهارت آموزشی و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان حرکت کرد، گفت: شهدا با همین اعتماد به نفس معرفتی پیدا کردند که تاریخ ساز شدند.

الهی تبار با بیان اینکه شهدا در میدان های نبرد آموخته های خود را معنا بخشیدند، گفت: باید در حوزه تعلیم و تربیت کارهای اثرگذار انجام داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان خطاب به اولیا دانش آموزان عنوان کرد: اولیا نباید دانش آموزان و مدرسه را رها کنند چرا که آسیب‌های اجتماعی در کمین دانش آموزان است.

وی خانواده را اولین محیط تأثیرگذار بر فرزندان برشمرد و با بیان اینکه باید چونه زیستن را به دانش آموزان آموخت، یادآور شد: اگر فرزندان با کوچک‌ترین تهدیدی آسیب‌پذیر می‌شوند خانواده در این موضوع مقصر است.

الهی‌تباربا بیان اینکه باید قدرت نه گفتن را به دانش آموزان آموخت و به او شناخت داد و نحوه مقابله با آسیب ها را برای وی بیان کرد، گفت: انجمن اولیا و مربیان بهترین مکان برای هماهنگی بین خانواده و مدارس است و باید فضای شاداب ومدیریت منسجم بین فرهنگیان و اولیا ایجاد شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه بابی راه افتاده که اولیا در هنگام دعوت از سوی مدرسه موضوع را به مسائل مالی ربط می دهند، گفت: باید به مسایل اجتماعی بیشتر توجه کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان همچنین با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن یکی از مباحث مهم و حیاتی است، ‌ گفت: آموزش و پرورش و دانش آموزان می‌توانند یکی از نهادهای تأثیرگذار و یاری دهنده در این امر باشند.

وی عنوان کرد: آموزش و پرورش استان همدان از طرح های تشویقی برای جلب مشارکت دانش آموزان در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن استفاده کند.