لزوم حمایت تمام قد دستگاه های اجرایی از آموزش و پرورش آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی پیش از ظهر امروز شنبه در آئین بازگشایی مدارس که به طور نمادین در دبیرستان نیایش برگزار شد، خطاب به دانش آموزان و آموزگاران و دبیران آنان اظهار کرد: باید برای پیشرفت، بهبود و ارتقای سطحی علمی و دانش در شهرستان بکوشید.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای فرهنگی آبادان شهیدان «صمد صالحی» و ۲۶ شهید فرهنگی دیگر که در حادثه بمباران اداره اموزش و پرورش آبادان در دوم مهر سال ۱۳۵۹ به شهادت رسیدند، افزود: در سال ۵۹ دشمن تا بن دندان مسلح برای نابودی انقلاب نوپای ایران جنگ نابرابری را عیله کشورمان آغاز کرد، اما مردم ما برای حراست ا زکیان جمهوری اسلامی و پاسداشت آرمانهای مقدس نظام و شهیدان و امام شهدا از جان و مال خود گذشتند و در مقابل دشمن متجاوز جانانه ایستادگی کردند.

فرماندار آبادان تصریح کرد: در طول جنگ تحمیلی ۳۳ هزار دانش آموز به طور داوطلبانه به جبهه ها اعزام شدند که بسیاری از آنان جان خود را در راه دفاع از وطن از دست دادند.

شهبازی اضافه کرد: در سال ۱۳۶۴ یک مدرسه با ۷۰ دانش آموز برای اعزام به جبهه های نبرد حق علیه باطل تعطیل می شود، آنان رفتند تا با بذل جان و مال خود درس شهادت و عزت مندی را به همگان آموختند.

وی یادآور شد: در آن زمان نیاز بود تا قلم ها به زمین نهاده شود و همگان برای دفاع از انقلاب، نظام، ناموس، شرف و آب و خاک میهن اسلامیمان راهی جبهه ها شوند اما امروز تکلیف چیز دیگریست و دانش آموزان بایستی در جبهه دانش آموزی و علم بکوشند و با ارتقاء سطح علمی خود در مصاف با دشمنی که با استفاده از هر حربه ای سعی در تهی کردن جوانان ما از فرهنگی غنی ایرانی اسلامی دارد، پیروز میدان باشید.

فرماندار آبادان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام دانش آموزان به امر تحصیل، تهذیب و ورزش گفت: در یکی، ۲ سال اخیر با همکاری و مساعدت خوب سازمان منطقه آزاد اروند شاهد تحولات خوب و چشمگیری در بخش آموزش و پرورش در منطقه به صورت تخصیص اعتبارات و فراهم سازی تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز در حوزه اموزش و پرورش بودیم که این روند نیز در سال جاری و سالهای بعد نیز ادامه خواهد داشت.

شهبازی افزود: اگر چه دشمن از بدو شکل گیری انقلاب سعی داشته تا شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را که همواره بر سر زبان مردم ایران اسلامی جاری بوده را در نطفه خفه کنند، اما دیدم که رئیس جمهور چند روز گذشته و در مجمع سازمان ملل خطاب به دشمنان نظام و انقلاب گفت که باید از تفرقه افکنی و فتنه گری در سطح منطقه خاورمیانه که سبب بر هم زدن آرامش و امنیت در منطقه می شود، دست بردارند چرا که این راهبرد اشتباه است و استکبار نیز این پیام را به خوبی دریافت.

اهدای ۴ کولر و یک آب سردکن به دبستان آسیه

وی در دیدار از دبستان دخترانه «آسیه» که در منطقه محروم شطیط واقع شده است، نیز گفت: روحیه ای را که امروز در میان دانش آموزان این مدرسه دیدیم ما را بیش از پیش امیدوار کرد، پیام حضور امروز ما در این مدرسه آن است که قول می دهیم تا چهار دستگاه کولر، یک دستگاه آبسردکن و تعدادی تخته وایت برد را ظرف مدت یک هفته تهیه و تامین و تحویل مسئولان این مدرسه می دهیم.

شهبازی با بیان اینکه تمام ۳۴۷ هزار نفری که در آبادان به عنوان شهروند هستند همگی سربازان فداکار رهبریم، ادامه داد: برای رفاه و آسایش بیشتر دانش آموزان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

فرماندار آبادان در پایان، از والدین دانش آموزانی که چنین فرزندان پرشور و مستعدی را راهی مدارس کرده اند، قدردانی کرد.