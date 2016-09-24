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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

نماینده مردم هرمزگان در مجلس:

سؤال نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش جهت حمایت از دولت است

سؤال نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش جهت حمایت از دولت است

بندرعباس - نماینده مردم هرمزگان در مجلس با بیان اینکه سؤال نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در جهت حمایت از دولت است، گفت: مجلس آمادگی رفع مشکلات معیشتی معلمان را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی ظهر شنبه در حاشیه مراسم بازگشایی مدارس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عزل و نصب ها نباید بدون کار کارشناسی انجام شود،‌ بیان داشت: نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران دخالت نمی‌کنند.

هاشمی تختی با بیان این نکته که  معیشت فرهنگیان باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد،‌ اظهارداشت: سؤال،‌نامه و استیضاح،‌توسط نمایندگان مجلس انوعی کمک به وزیران و رئیس جمهور است و نباید از باب تخریب به آن نگاه کرد.

وی با تاکید بر همدلی و اتحاد میان نمایندگان مجلس و دولت خاطرنشان کرد: برخی از کشورهای منطقه به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گفته نماینده مردم بندرعباس،‌ حاجی آباد،‌ قشم،‌ بندرخمیر و ابوموسی،‌ رهبری و تدابیر رهبر فرزانه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا کشورهای متخاصم حتی فکر آسیب زدن به جمهوری اسلامی را به سر نداشته باشند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تاکید بر اینکه جذب معلمان باید با هویت معلمی صورت گیرد، گفت: با استفاده از فیلترهای مناسب از افرادی در این جایگاه استفاده شود که بتوانند به عنوان اسوه و الگو، دانش آموزان را به سمت آینده‌ای روشن هدایت کنند.

هاشمی تختی با بیان اینکه مجلس آمادگی دارد تا در جهت رفع مشکلات معلمان گام بردارد اظهار امیدواری کرد با رفع مشکلات معیشتی معلمان، دیگر شاهد پرداختن این قشر از جامعه به مشاغل دیگر نباشیم.

کد مطلب 3777285

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