روزنامه صبح‌نو نوشت: چند سال پیش، یک نشریه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با نام پژوهنده در تحقیق منتشر شده ادعا کرد که با بررسی ۴۵۰۰ دانش‌آموز تهرانی به این نتیجه رسیده که «از ۴۵۲۳ دانش‌آموز نوجوان مورد بررسی، ۵۷۲ نفر در مقطع ابتدایی، ۱۶۵۶ نفردر مقطع راهنمایی، ۱۷۲۵ نفر در مقطع دبیرستان و ۵۷۰ نفر در مقطع هنرستان قرار داشتند. تجربه مصرف سیگار در پسران راهنمایی و دبیرستانی به طور معنی‌داری از دختران در همان مقاطع بیشتر بود. بین میزان مصرف فعلی سیگار پسران دبیرستانی و هنرستانی و دختران همان مقاطع اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. استعمال مکرر سیگار در پسران راهنمایی و دبیرستانی به طور معنی‌داری از دختران همان مقاطع بیشتر بود. بیشترین فراوانی درصد تجربه‌کنندگان مصرف در گروه سنی ۱۵-۱۴سالگی ۴/۲۶ درصد داشت. نتایج نشان داد ۲/۲۱ ازدانش‌آموزان، زیر سن ۱۰سالگی تجربه سیگار را داشتند که این میزان در دختران نوجوان ۱/۱۷ درصد و در پسران ۸/۲۴ درصد محاسبه شد. از بین نوجوانان مصرف‌کننده فعلی سیگار ۲۲/۰ درصد بیش از پنج نخ سیگار در روز درطی ۳۰روز گذشته کشیده بودند که این میزان در پسران۹/۲۵ درصد و در دختران ۳/۱۶ درصد بود.»

همچنین این تحقیق درباره نحوه دستیابی به سیگار نوشته بود: «بیشترین فراوانی درصد نحوه دستیابی به سیگار مصرفی در دانش‌آموزان مصرف‌کننده فعلی از مغازه یا فروشگاه (۸/۳۸درصد) گزارش شد. بیشترین مکان کشیدن سیگار در پسران مصرف کننده فعلی (۶/۳۶درصد) در مکان‌های عمومی و در دختران (۶/۵۱درصد) در خانه بود. ۲۲/۰ درصد از مصرف‌کنندگان فعلی بیش از پنج نخ سیگار طی ۳۰ روز گذشته کشیده بودند. تقریباً از هر پنج نفر مصرف‌کننده فعلی یک نفر اقدام به ترک و تلاش برای ترک سیگار در سال گذشته داشته‌اند. پسران مصرف‌کننده فعلی سیگار بیشتر از دختران اقدام به ترک سیگار داشتند.» اما سال گذشته معاون وزیر بهداشت در آماری قابل تأمل این آمار را به‌طور رسمی اعلام کرد و نشان داد که مصرف سیگار بین دانش‌آموزان در سایه بی‌توجهی والدین و مسوولان بیشتر شده است. او به ایسنا گفته بود: «طبق این بررسی ۲/۵۱ درصد دانش‌آموزان تهرانی قلیان مصرف کرده‌اند. ۳۱درصد نیز سیگار کشیده‌اند. این آسیب جدی است. ۹۰ درصد کسانی که معتاد به سیگارند نیز مصرف آن را از سنین کمتر از ۱۸ سال شروع کرده‌اند.» با این حال آقای صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان با ارائه آماری از طرح سیمای زندگی دانشجویی درباره دانشگاه‌های سراسر کشور گفته بود: «۵/۸ درصد دانشجویان قلیان و هفت درصد سیگار مصرف می‌کنند.» اما یک تحقیق تازه منتشر شده در اروپای شرقی نشان می‌دهد که تلاش این کشورها پس از ۲ دهه فقط توانسته است درصد کمی از دانش‌آموزان سیگاری را درمان کند. اگرچه دانش‌آموزان اروپای شرقی امروزه دیگر کمتر از پیشینیان خود سیگار می‌کشند اما همچنان مصرف مواد مخدر غیرقانونی در سطح بالا و خطرناکی در مدارس این کشور وجود دارد. سیگار کشیدن در جوانان ۱۵ و ۱۶ ساله اگرچه علائمی از کاهش را دارد اما رفتارهای اعتیادآمیز جدید و مواد مخدر تازه به بازار آمده، گویی قصد دارند جای سیگار کشیدن آنها را بگیرند. به نظر می‌رسد اقدامات دولت‌های اروپای شرقی طی ۲ دهه اخیر باعث شده این کاهش و روند مثبت درباره سیگار نکشیدن دانش‌آموزان رخ دهد. با این حال، همچنان در حالی که نیمی از دانش‌آموزان گفته‌اند هرگز سیگار نکشیده‌اند، حدود ۲۵ درصد آنها اعلام کرده‌اند که سیگاری‌اند.آمار مصرف الکل در دانش‌آموزان از نبود توفیق چندان در کاهش این رفتار خطرناک دارد چرا که همچنان ۸۱ درصد دانش‌آموزان مورد بررسی الکل مصرف کرده‌اند. این آمار در سال ۱۹۹۵، ۸۹ درصد بوده است. این تحقیق گفته است که فراگیری مصرف الکل در اروپا همچنان یکی از نگرانی‌ها درباره دانش‌آموزان است.

در این تحقیق که از میان ۹۶ هزار نفر از دانش‌آموزان اروپایی انجام گرفته، ۱۸درصد دانش‌آموزان گفته‌اند حداقل یک بار از مواد مخدر استفاده کرده‌اند، که درصد کلی آن با سال ۲۰۰۳ برابر است. این آمار در کشوری مانند جمهوری چک به ۳۷ درصد می‌رسد و کشورهایی مانند آلبانی، قبرس، فنلاند، ایسلند، اوکراین و سوئد پایین‌تر از ۱۰ درصدند. همان طور که در تصویر شماره یک مشاهده می‌شود، چندین کشور با آمار بالای ۲۰ درصد دانش‌آموزان سیگاری روبه‌رو هستند. با توجه به این تحقیق، میانگین درصد کسانی که طی عمر خود سیگار مصرف کرده‌اند ۴۶ درصد بوده و درصد پاسخ دهندگانی که در ۳۰ روز گذشته سیگار کشیده‌اند، به ۲۱ درصد می‌رسد. اما درباره مواد مخدر بر خلاف سیگار، دانمارک رتبه نخست را دارد. ۳۲ درصد پاسخ دهندگان به این پرسشنامه اعلام کرده‌اند که طی ۳۰ روز گذشته مواد مخدر مصرف کرده‌اند. همان طور که در تصویر شماره ۱ مشخص است، ردیف آبی درصد پسران و ردیف قرمز دخترانی را نشان می‌دهد که در طول ۳۰ روز گذشته سیگار مصرف کرده‌اند. در اغلب کشورها دختران نیز پا به پای پسران به مصرف سیگار ادامه می‌دهند.