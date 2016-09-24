به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز که ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید در مجلس به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه ۶۴ جلسه ستاد رفع موانع تولید در البرز برگزار شده است، گفت: ۱۶ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در استان تشکیل شده است.

واعظی با اشاره به اینکه نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون صنایع است، گفت: دولت نسبت به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در البرز خوش بین است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری و رفع مشکلات حوزه صنعت استان البرز را در دستور کار اعلام کرد و گفت: تلاش می شود مشکلات موجود با همکاری و مساعدت دستگاه ها حل شود.

واعظی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در استان البرز باید به این باور برسد که دولت در کنار و همراه آنهاست، گفت: خوشبختانه البرز در حوزه تولیدات بجز نیازهای خود قادر به تامین نیاز سایر استان ها است.

وی با اشاره به اینکه شرکت ها و برندهای ملی معتبری در البرز مشغول به فعالیت هستند، گفت: با وجود استقرار فرودگاه پیام صادرات در البرز تلاش می کنیم صادرات به سایر کشورها را آغاز کنیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه شخصا مشکل سوخت فرودگاه پیام را پیگیری می کنم، گفت: در این بخش نیازمند کمک استاندار و نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی هستیم.

واعظی با تاکید بر اینکه بنا داریم در منطقه اقتصادی پیام از ظرفیت «آی.تی» و «آی.سی.تی» به منظور توسعه اشتغال بهره ببریم، گفت: به همین منظور در فرودگاه پیام اقدام به ایجاد شهرک «آی.سی.تی» کرده ایم همچنین برای این مهم مشاوری در نظر گرفته شده است تا تکنولوژی های برتر شرکت های داخلی و خارجی به این مجموعه منتقل شود.