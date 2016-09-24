ارتش سوریه بر اردوگاه «حندرات» در شمال حلب مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «روسیا الیوم»، ارتش سوریه اردوگاه «حندرات» واقع در شمال حلب را از تصرف تروریست های تکفیری خارج کرد.
بر اساس این گزارش، بازپس گیری این اردوگاه پس از سلسله درگیری های شدید میان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری محقق شد.
از سوی دیگر، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان نظامیان سوری و تکفیریهای جبهه النصره در منطقه «الشیخ سعید» واقع در جنوب حلب خبر می دهند.
این در حالی است که ارتش سوریه مواضع تکفیریها در جنوب حلب را هدف حملات موشکی و توپخانه ای قرار داد.
در حومه استان حماه نیز درگیری های شدیدی میان نظامیان سوری و تکفیریها درگرفت.
نظر شما