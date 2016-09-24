به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم مستند با عناوین «حدیث سرو ۱ و ۲» به کارگردانی کاظم معصومی، مروری بر زندگی قهرمانانه سرداران شهید رضا گودینی و نادر احمدی دارد.

«حدیث سرو ۱» روایتی از زندگی سردار شهید رضا گودینی فرمانده گردان حنین لشکر ۲۷ حضرت رسول اکرم(ص) تهران است. وی متولد شهر گودین از توابع شهرستان کنگاور استان کرمانشاه و از فعالان پیروزی انقلاب در کرمانشاه بود و بخاطر اخلاق حسنه خود محبوبیت زیادی بین رزمندگان اسلام داشت.

«حدیث سرو ۲» نیز زندگی‌نامه‌ سردار شهید نادر احمدی از فرماندهان سپاه دوران دفاع مقدس است. این شهید ساکن شهرستان روانسر در استان کرمانشاه بود و نقش مهمی در پاکسازی گروهک‌های ضد انقلاب در منطقه اورامانات برعهده داشت.

تهیه‌کنندگی این دو فیلم مستند برعهده علی‌محمد کاظمی‌فرد بوده است. «حدیث سرو» در قرارگاه رسانه‌ای بسیج غرب کشور تهیه شده است.

عواملی این دو پروژه عبارتند از عبارتند از سهراب آذین تصویربردار، مهرداد بنکداری صدابردار، مهدی خاتمی نویسنده گفتار متن و صداگذار، علی‌محمد کاظمی‌فرد و مهدی خاتمی تدوینگران، ابراهیم جواهری گوینده متن، ماشاالله کاظمی‌فرد مدیر تولید و علی بابایی عکاس.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.