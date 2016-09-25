خبرگزاری ایسنا نوشت: زاکربرگ و پریسیلا چان، ۳ میلیارد دلار از سرمایه خود را در طول ۱۰ سال آینده برای سرعت بخشیدن به تحقیقات علمی، از جمله ایجاد ابزارهای پژوهشی، از نرم افزار گرفته تا سخت افزارهایی که هنوز کشف نشده صرف خواهند کرد.

آنها امیدوارند که این عمل خیرخواهانه در نهایت منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های علمی شود.

این زوج هدف خود را از انجام این کار درمان، پیشگیری یا مدیریت تمام بیماری در ۸۰ سال آینده و بیشتر اعلام کردند.

مارک و همسرش چان، دو سال گذشته را صرف مذاکره با دانشمندان و کارشناسان برای برنامه ریزی درباره این امر کرده‌اند.

این زوج پیشتر نیز از طریق سازمان بشردوستانه خود، بنیاد چان زاکربرگ، مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در مرکز تحقیقات جدیدی در سان فرانسیسکو کردند.

هدف این پژوهش تمرکز بر روی بیماری های خاص، مانند سرطان استخوان یا بیماری پارکینسون نیست، بلکه انجام تحقیقات پایه مانند یک اطلس سلولی که انواع مختلف سلول‌های موجود در بدن را به تصویر کشیده و می تواند به محققان کمک کند تا طیف وسیعی از داروها را بوجود بیاورند.

اریک لندر، استاد زیست شناسی در موسسه فناوری ماساچوست اعلام کرد که در طول سال گذشته در حدود ۲۰ گفتگو با زاکربرگ و چان داشته است.

مارک و چان پیشتر نیز در پروژه‌های خیرخواهانه‌ مشارکت داشته‌اند. برای مثال آنها ۲۵ میلیون دلار از سرمایه خود را صرف مهار ابولا در کشورهای آفریقایی کردند.

بنیاد جدید آنها که Biohubنام دارد، به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مستقل در دانشگاه کالیفرنیا در همکاری با دانشگاه برکلی و دانشگاه استنفورد راه‌اندازی خواهد شد. این بنیاد جدید توسط کوری برگمن، عصب شناس معروف اداره خواهد شد.

برگمن اظهار کرد که دلیل ساخت این بنیاد، گردآوردن مهندسان و دانشمندان برای ایجاد یک فرصت منحصر به فرد در جهت ایجاد جهشی در علم است.

این زوج هدف خود را بهبود وضعیت زندگی جوامع بشری که شامل سرمایه‌گذاری‌ در زمینه‌های پزشکی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و قراردادن اطلاعات در دسترس همگان است اعلام کردند.

هدف دیگر آنها مبارزه با فقر و توانمند سازی افراد فقیری است که از کمترین امکانات نیز بهره‌ای ندارند.

ملیندا گیتس همسر بیل گیتس، موسس مایکروسافت که خود بنیادی نظیر بنیاد چان و مارک دارد و سهم بسیار زیادی در اعمال خیرخواهانه دارد، طی ارسال پیامی برای این زوج جوان آروزی موفقیت کرده است.