بسته آموزشی فضای مجازی ویژه مبلغان دینی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بسته فرهنگی توسط معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری حوزه علمیه قم و سازمان تبلیغات اسلامی برای فعالیت مبلغان دینی در فضای مجازی تهیه شده است.

امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ویژگی‌های این بسته آموزشی گفت: با توجه به ضرورت آشنایی طلاب با فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است، در راستای آگاهی‌بخشی و مواجهه درست با فضای مجازی، این بسته آموزشی ویژه چندین هزار مبلغ دینی تهیه شده است.

وی گفت: بر این اساس با توجه به هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، این بسته فرهنگی را در قالب کتاب «همیار مبلغ» و نیز طرح‌های گرافیکی تحت قالب «حقیقت مجازی» قبل از شروع ماه محرم در اختیار مبلغان قرار می‌دهیم.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در این موضوع، آموزش به مبلغان دینی و نیز عموم مردم در خصوص فرهنگ مناسبت‌های مختلف از جمله ماه محرم مورد توجه قرار گرفته است، تأکید کرد: در گام بعدی این محصول، ارتقای کیفیت فعالیت طلاب و روحانیون در فضای مجازی را مد نظر قرار داده‌ایم و در آینده با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این موضوع را پیش خواهیم برد.

خوراکیان رویکرد توجه به مبلغان دینی را در حوزه فضای مجازی، یکی از مهمترین رویکردهای معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی برشمرد و خاطرنشان کرد: این موضوع در راستای نهضت تولید محتوای دینی و قرآنی در قالب ابزارهای گوناگون و تبدیل آن به محصول در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.