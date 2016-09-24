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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

وزیر بهداشت تاکید کرد؛

هلال احمر به حوزه توانبخشی ورود کند/ کمبود ۳۰ هزار تخت توانبخشی

هلال احمر به حوزه توانبخشی ورود کند/ کمبود ۳۰ هزار تخت توانبخشی

وزیر بهداشت گفت: یکی از حلقه های مفقوده در نظام سلامت، ارائه خدمات توانبخشی به ویژه به جانبازان و ایثارگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین وزارت بهداشت و بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه ساخت مراکز توانبخشی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه توانبخشی در حوزه سلامت، ناتوان هستیم و امیدوار بودم که هلال احمر به این حوزه وارد شود و از خود کارنامه درخشانی بجا بگذارد تا رضایتمندی مردم بیشتر شود و در کنار خدمات دیگر، این خدمت ارزشمند نیز کامل شود البته امیدواریم که هلال احمر به این عرصه وارد شود.

وی ضمن تقدیر از بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل ورود به حوزه ارائه خدمات توانبخشی، خاطرنشان کرد: بنیاد شهید قبل از امضای تفاهم نامه هم عملیات ساخت مراکز توانبخشی را در استانهایی ماند تهران، فارس، همدان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود و امیدوارم که در همه مراکز استانی و دانشگاهی شاهد افزایش همکاری و هم افزایی برای ارائه این خدمات باشیم.

هاشمی با بیان اینکه اطمینان دارم که برکت این خدمات به مردم می رسد، گفت: جانبازان و خانواده های ایثارگران برای دریافت این خدمات در اولویت هستند اما تعداد زیادی از بیماران مانند بیماران سکته مغزی، نقض عضو و مشکلات مغزی در تصادفات و سوانح هم به این خدمات نیاز دارند.

وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این مراسم، از خدمات توانبخشی به عنوان یکی از حلقه های اصلی خدمات درمانی یاد کرد و افزود: ایران در حوزه توانبخشی ضعیف است و با توجه به نیازهای موجود، تعداد مراکز توانبخشی بسیار محدود هستند و تاثیر اعمال جراحی های مغز و اندام برای مردم بدون وجود خدمات توانبخشی، بسیار کاهش می یابد و در بسیاری از موارد اگر توانبخشی در کشور قوی باشد، مردم به بسیاری از اعمال جراحی نیاز پیدا نمی کنند.

هاشمی ضمن تاکید بر اهمیت ارائه خدمات توانبخشی در کشور، گفت: متاسفانه این خدمت مغفول مانده و از بنیاد شهید که در حوزه توانبخشی به کمک نظام سلامت آمده است، تشکر می کنم چراکه در همه استان های کشور در حال ساخت مراکز توانبخشی هستند و ۵۰۰ تخت بیمارستانی تا پایان امسال و ۵ مرکز دیگر در سال آینده تحویل می شود و طی دو سال حدود یک هزار تخت برای ارائه خدمات توانبخشی برای مردم و ایثارگران ایجاد می شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت هم از مراکز توانبخشی استفاده آموزشی و پژوهشی خواهد کرد و ترجیح می دهیم که اداره این مراکز توسط بنیاد شهید و موسسه ایثار صورت گیرد و ما علاوه بر صدور مجوز، به آنها کمک های تخصصی کنیم.

هاشمی با اشاره به اولویت حانبازان و ایثارگران برای دریافت خدمات توانبخشی در مراکز توانبخشی بنیاد شهید، تصریح کرد: مراکز توانبخشی به قدری مجهز و در متراژهای بالا در حال ساخت است که سایر مردم هم می توانند در سراسر کشور از این خدمات بهره مند شوند و امیدوارم که سازمان هلال احمر هم که ذاتا باید به ارائه این خدمات بپردازد، به میدان وارد شود و بخشی از این بار را به دوش بکشد.

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود حداقل ۳۰ هزار تخت توانبخشی در کشور، اظهار داشت: به نسبت تعداد بالای معلولان، مصدومان و بیماری های زیادی مانند سکته های مغزی، سوانح و تصادفات و حوادث محیط کار که منجر به معلولیت می شوند، به حداقل ۳۰ هزار تخت توانبخشی نیاز داریم و در فاز نخست و اورژانسی، حدود دو هزار و ۵۰۰ تخت ظرف مدت زمان سه سال آینده در قالب این تفاهم نامه در کشور ایجاد می شود.

هاشمی تعداد تخت های توانبخشی کشور را حدود ۱۰۰ تخت عنوان کرد و گفت: یک مراکز توانبخشی هم در هلال احمر با ۵۰ تخت توانبخشی به مردم خدمات ارائه می دهد که به هیچ عنوان کافی نیست.

وزیر بهداشت تاکید کرد: کمک های تخصصی در حوزه توانبخشی در وزارت بهداشت توسط دانشگاه علوم بهزیستی و خدمات توانبخشی در قالب تربیت متخصص در رشته های مختلف و سایر دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود اما برای پوشش بیمه ای از این خدمات، بسته ای تعریف شده و به شورای عالی بیمه تحویل داده شده تا مردم با حمایت مالی بیشتری از خدمات توانبخشی بهره مند شوند.

کد مطلب 3777335

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