به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل دادگستری گلستان، هادی هاشمیان گفت: به علت تعداد زیاد پرونده های ورودی به دادگستری های استان، از روز ثبت پرونده در محاکم تا روز رسیدگی آن توسط قاضی، ممکن است چند ماهی طول بکشد.

هاشمیان افزود: در موارد زیادی مشاهده شده، در روز رسیدگی به علت نقص مدارک و یا اشتباه موضوع دادخواست، پرونده برگشت داده شده است.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان گفت: برگشت پرونده ها، علاوه بر طولانی کردن فرآیند رسیدگی، سرگردانی و ناراحتی طرفین پرونده را نیز در پی داشت.

وی تصریح کرد: به همین منظور، کمیته کنترل دادخواست را در محاکم بدوی سراسر استان و دادگاه تجدید نظر مستقر کرده ایم تا پرونده ها را قبل از نوبت دهی برای رسیدگی، بررسی و نقایص احتمالی را برطرف کنند.

وی گفت: از زمان استقرار این کمیته از ۱۵ تیر تا کنون فقط در دادگاه تجدید نظر استان، بیش از ۳۰۰ پرونده پیش از نوبت دهی برای رسیدگی، به دلیل نقص یا به دادگاه بدوی برگشت داده شده اند یا پس از رفع نقص نوبت دهی شدند.

مدیرکل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: استقرار این کمیته یکی از مهم ترین گام های دادگستری استان برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها و کمک به احقاق حق مردم است.