برگزاری هفته فرهنگی کردستان درانزلی بدون هزینه کرداعتبارات استانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز شنبه در نشست با جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به ارائه گزارشی از هفته فرهنگی کردستان در انزلی پرداخت و گفت: یکی از کارهای موفق دولت تدبیر و امید در طول این چند سال اخیر برگزاری هفته های فرهنگی است.

وی هفته های فرهنگی را یکی از مصادیق مراودات و دیپلماسی فرهنگی داخلی کشور خواند وعنوان کرد: استان های مختلف حتی شهرستان ها و روستاهای استان سرشار از توانمندی ها وظرفیت های و ویژگی های فرهنگی مختص به خود هستند.

وی اظهارداشت: می طلبد تمامی ظرفیت های ویژه در هر منطقه ای در یک مانور فرهنگی به دیگر مناطق کشور معرفی و شناسانده شود و این آرمان و هدف استراتژیک فرهنگی ما است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: شناخت فرهنگ ها و خرده فرهنگ های مناطق مختلف و آشنایی با آنها باعث می شود که نقاط ضعف و قوت این مناطق را شناسایی کرده و درراستای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت گام برداریم.

حجت الاسلام جعفری به راهبردهای هفته فرهنگی اشاره کرد و افزود: ایجاد فضای باز فرهنگی با توجه به سیاست های کشور، واگذاری فعالیت به بخش غیردولتی و ارتقای سطح کیفی برنامه ها و گنجاندن بخش علمی و پژوهشی در فعالیت ها از راهبردهای برگزاری هفته فرهنگی است.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف برگزاری هفته فرهنگی معرفی و ارائه توانمندی های فرهنگی وهنری استان به دیگر نقاط کشور ذکر کرد و ادامه داد: هفته فرهنگی استان در انزلی در دو بخش شامل نمایشگاهی و برنامه ها و مراسم های فرهنگی و هنری تنظیم و اجرا شد.

وی عنوان کرد: در هفته فرهنگی کردستان در انزلی ۱۵ تا ۲۰ گروه هنری ۳۰ تا ۴۰ برنامه با کیفیت را اجرا کردند که مورد استقبال فراوانی هم قرار گرفت به گونه ای که ۱۵ هزار نفر تماشاچی برنامه های ما در طول این یک هفته بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اعلام کرد: ما در هفته فرهنگی بندر انزلی یک ریال از اعتبارات استان هزینه نکردیم و تمامی هزینه ها را منطقه آزاد به عهده گرفت.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: هزینه های رفت وبرگشت ودست مزد هنرمندان وگروه های هنری که در بندر انزلی به اجرا برنامه پرداختند توسط شهرداری های سنندج، سقز، بانه و مریوان قرار شده پرداخت شود که تاکنون هیچ مبلغی هم از سوی این شهرداری ها پرداخت نشده است.