ویزیت رایگان ۲۰۰ نفر از اهالی روستای محروم «زرین باغ» نهاوند

میثم رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس و طی برنامهریزیهای انجامشده در شهرستان نهاوند، اقدامات فرهنگی و خدماتی مناسبی در حال انجام است.
وی اهدا جهیزیه به نوعروس توسط پایگاه عطیه خواهران نهاوند با همکاری بسیج سازندگی سپاه نهاوند و کمیته امداد به مناسبت هفته دفاع مقدس را یکی از این اقدامات عنوان کرد و گفت: از دیگر اقدامات برنامهریزیشده در این هفته ویزیت و ارائه داروی رایگان به روستاییان محروم شهرستان بود.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه نهاوند با اشاره به فعالیت بهداری و بسیج جامعه پزشکی در این زمینه گفت: اکیپی برای انجام خدمات پزشکی به روستای «زرین باغ» نهاوند اعزام شد.
رحیمی عنوان کرد: این اکیپ پزشکی متشکل از یک پزشک، پرستار و دو بهیار کانون جامعه پزشکان است که به مدت ۳ روز و در ۳ روستای محروم شهرستان به درمان رایگان بیماران خواهند پرداخت.
وی گفت: این مجموعه باهدف خدمترسانی به جامعه بهویژه در مناطق محروم و بهمنظور کسب رضایت خداوند، بهصورت جهادی وارد فعالیت شده است.
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