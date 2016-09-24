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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

راه‌اندازی نخستین پژوهش‌سرای دانش آموزی کشور در یزد

راه‌اندازی نخستین پژوهش‌سرای دانش آموزی کشور در یزد

یزد - مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: نخستین پژوهش‌سرای دانش‌آموزی کشور در یزد احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی افشانی صبح شنبه در مراسم جشن بازگشایی مدارس استان یزد که در مدرسه خیرساز ابوالفضل سه برگزار شد ضمن به صدا درآوردن زنگ سرشماری نفوس و مسکن، اظهار کرد: یزد برای بیست و سومین سال متوالی در کنکور سراسری کشور صدرنشین شده است.

وی در ادامه ضمن تبریک به مناسبت این موفقیت، گفت: مقرر شده است در ۱۰ استان کشور پژوهش‌سرای دانش‌آموزی احداث شود.

افشانی با اشاره به اینکه این پژوهش سراهای دانش اموزی به همت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور احداث خواهد شد، گفت: نخستین پژوهش‌سرا در استان یزد احداث می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش‌سرای تعلق گرفته به استان یزد، پژوهش‌سرای تجهیزات علوم لیزری است، گفت: عملیات راه‌اندازی این پژوهش سرا در آینده‌ای نزدیک آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به اجرای سند بنیادین آموزش و پرورش دارد، گفت: اجرای متوازن این مهم در سال تحصیلی جاری با همتی مضاعف دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه همه امکانات برای اجرای این سند به کار گرفته‌شده است، گفت: با کمک فرهیختگان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به گفتمان ملی تبدیل خواهد شد.

افشانی گفت: اجرای سند بنیادین آموزش و پرورش باید یک دغدغه همگانی تبدیل شود.

کد مطلب 3777381

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