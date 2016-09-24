به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی افشانی صبح شنبه در مراسم جشن بازگشایی مدارس استان یزد که در مدرسه خیرساز ابوالفضل سه برگزار شد ضمن به صدا درآوردن زنگ سرشماری نفوس و مسکن، اظهار کرد: یزد برای بیست و سومین سال متوالی در کنکور سراسری کشور صدرنشین شده است.

وی در ادامه ضمن تبریک به مناسبت این موفقیت، گفت: مقرر شده است در ۱۰ استان کشور پژوهش‌سرای دانش‌آموزی احداث شود.

افشانی با اشاره به اینکه این پژوهش سراهای دانش اموزی به همت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور احداث خواهد شد، گفت: نخستین پژوهش‌سرا در استان یزد احداث می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش‌سرای تعلق گرفته به استان یزد، پژوهش‌سرای تجهیزات علوم لیزری است، گفت: عملیات راه‌اندازی این پژوهش سرا در آینده‌ای نزدیک آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به اجرای سند بنیادین آموزش و پرورش دارد، گفت: اجرای متوازن این مهم در سال تحصیلی جاری با همتی مضاعف دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه همه امکانات برای اجرای این سند به کار گرفته‌شده است، گفت: با کمک فرهیختگان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به گفتمان ملی تبدیل خواهد شد.

افشانی گفت: اجرای سند بنیادین آموزش و پرورش باید یک دغدغه همگانی تبدیل شود.