عباس اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نهمین گردهمایی سالانه فیلم‌سازان و عکاسان نهاوند در سینما جوان نهاوند خبر داد و گفت: این گردهمایی به مدت 3 روز در سینما جوان شهرستان نهاوند و با حضور فیلم‌سازان و عکاسان برگزار می‌شود.

وی گفت: در این گردهمایی و با حضور اساتید چند فیلم نقد و بررسی می‌شود.

مدیر سینمای جوان نهاوند از راه‌یابی سعید مولوی عکاس خوش‌ذوق نهاوندی به جشنواره منطقه‌ای سینما خبر داد و گفت: خوشبختانه اثر این عکاس خوش‌ذوق از بین ۱۰۲۴ اثر در این جشنواره پذیرفته‌شده است.

وی گفت: این جشنواره از ۶ تا ۸ مهرماه در استان سمنان برگزار می‌شود.

اصغری در ادامه از برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع مستند اجتماعی در این محل خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۲۵ قطعه عکس از ۱۲ عکاس نهاوندی ارائه و فضا آماده استقبال از علاقه‌مندان به این هنر است.

وی در پایان مدت برپایی این نمایشگاه را از امروز تا ۱۰ مهرماه سال جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر عنوان کرد.