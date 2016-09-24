عباس اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نهمین گردهمایی سالانه فیلمسازان و عکاسان نهاوند در سینما جوان نهاوند خبر داد و گفت: این گردهمایی به مدت 3 روز در سینما جوان شهرستان نهاوند و با حضور فیلمسازان و عکاسان برگزار میشود.
وی گفت: در این گردهمایی و با حضور اساتید چند فیلم نقد و بررسی میشود.
مدیر سینمای جوان نهاوند از راهیابی سعید مولوی عکاس خوشذوق نهاوندی به جشنواره منطقهای سینما خبر داد و گفت: خوشبختانه اثر این عکاس خوشذوق از بین ۱۰۲۴ اثر در این جشنواره پذیرفتهشده است.
وی گفت: این جشنواره از ۶ تا ۸ مهرماه در استان سمنان برگزار میشود.
اصغری در ادامه از برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع مستند اجتماعی در این محل خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۲۵ قطعه عکس از ۱۲ عکاس نهاوندی ارائه و فضا آماده استقبال از علاقهمندان به این هنر است.
وی در پایان مدت برپایی این نمایشگاه را از امروز تا ۱۰ مهرماه سال جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر عنوان کرد.
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