به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی صبح شنبه در جمع کارکنان بانک ملی بیان کرد: خراسان جنوبی به لحاظ درآمد سرانه در رده آخر جدول قرار دارد.

وی با اشاره به خشکسالی های پیاپی در استان اظهار کرد: باید به روستاهای خراسان جنوبی در تولید اشتغال توجه ویژه ای شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس تاکید کرد: باید موانعی که برای خدمت رسانی به مردم وجود دارد مرتفع شود.

وی با اشاره به پتانسیل های خراسان جنوبی افزود: این استان ظرفیت هایی دارد که در دیگر استان‌ها نیز وجود ندارد٬ بنابراین دولت باید توجه ویژه ای به این استان داشته باشد.

عبادی ادامه داد: توجه های کنونی دولت نمی‌تواند فاصله خراسان جنوبی را با دیگر استان های برخوردار کم کند.

وی با بیان اینکه روستاهای مرزی مانند پادگان هایی در استان هستند اظهار کرد: باید مراقب باشیم این پادگان‌ها تخلیه نشوند.

نبود سرمایه درگردش و سود بالای بانکی مشکل بخش صنعت استان

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس ادامه داد: بانک‌ها نقش بسزایی در خروج بازار از رکود و ایجاد صنایع تولیدی و در نتیجه کاهش مهاجرت‌ها دارند.

عبادی با اشاره به مشکلات نقدیندگی واحد های تولیدی بیان کرد: بخش اعظمی از واحدهای تولیدی استان با نبود سرمایه درگردش و سود های بالای بانکی مشکل دارند.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند نسبت به بانک‌ها توجه ویژه ای داشته باشد گفت: دولت سود بانکی را به صورت یارانه ای به بانک‌ها پرداخت کند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به پروژه سیمان باقران در استان بیان کرد: بانک کشاورزی در سطح کلان در این پروژه همکاری نکرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه به اقتصاد استان ضربه خورده است افزود: بانک کشاورزی برای اخذ ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه سنگ اندازی زیادی کرده است.

عبادی ادامه داد: هر نقطه از خراسان جنوبی که رونق اقتصادی پیدا کند برای دیگز مناطق نیز تاثیر مثبتی دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با انتقاد از عملکرد برخی بانک های استانی بیان کرد: بانک‌ها باید مشتریان را از اخرین وضعیت بانکی انها مطلع کنند.